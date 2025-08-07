U Informaciji, koja je juče upućena obrazovnim ustanovama, sekretar MPNI, gospodin Marko Šljukić saopštava da su neosnovane tvrdnje i dezinformacije, koje su u prethodnim danima pojedini predstavnici Sindikata iznosili u javnosti”.

Kako je ova Informacija otišla u javnost, Sindikat prosvjete Crne Gore je dužan da postavi sledeća pitanja, dajući svoje odgovore, koji su provjerljivi:

- Da li je tačno da je novim obračunom umanjena zarada većem broju nastavnika u osnovnim školama? (Tačno je)

- Da li je tačno da je izmijenjeni obračun zarada u osnovnim školama urađen 20-og jula, a “naredbodavni mejl” ustanovama upućen 5-og avgusta? ( ? )

- Na osnovu kog zakonskog dokumenta je urađen novi obračun zarada u osnovnim školama? (Takvog dokumenta nema)

- Na osnovu kog zakonskog dokumenta je urađen obračun zarada u srednjem i predškolskom obrazovanju? (Na osnovu Granskog kolektivnog ugovora)

- Da li su oba obračuna zakonita? (Ne mogu biti)

- Da li je tačno da član 99 Zakona o radu garantuje jednakost zarada za rad iste vrijednosti, a odluka poslodavca o isplati nejednakih zarada se smatra ništavom? (Tačno je) *Prilog 1

- Gdje se nalaze koeficijenti za zaposlene u prosvjeti u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru? U kojoj grupi ili podgrupi? (Nema ih)

- Da li je tačno da Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kroz član 24 stav 1, prepušta Granskom kolektivnom ugovoru definisanje koeficijenata za zarade? (Tačno je) *Prilog 2a

- Da li je tačno da i Zakon i GKU propisuju da se koeficijenti za zarade zaposlenih utvrđuju ne samo na osnovu nivoa kvalifikacije obrazovanja, već i složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla? (Tačno je) *Prilog 2a i 2b

- Da li je tačno da se ni u jednom članu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru elementi za uvećanje koeficijenta (razredno starješinstvo i dr.) ne mogu prepoznati kao dodaci na osnovnu zaradu? (Tačno je)

- Da li je tačno da Odluka Višeg suda, koja se pominje u Informaciji, nije konačna presuda? (Tačno je, sudski proces još traje)

- Da li je tačno da je MPNI, kao socijalni partner, prekršilo član 80 Granskog kolektivnog ugovora nepoštujući Odluku i Mišljenje Komisije za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje tog Ugovora? (Tačno je) *Prilog 3

- Da li je tačno da je MPNI, kao socijalni partner, prekršilo član 193 Zakona o radu, kojim je bilo obavezano da traži mišljenje i predloge Sindikata? (Tačno je) *Prilog 4

- Da li su zvanični predstavnici Sindikata, u mnogo prilika, zvanično i nezvanično, tražili od Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija socijalni dijalog po ovom pitanju? (Tačno je)

- Da li je tačno da je stav predstavnika MPNI do prije 24. 6. 2025. bio da se kroz dijalog treba naći prihvatljivo rješenje? (Tačno je)

- Da li je tačno da MPNI nakon 24. 6. nije odgovorilo na mejlove i pozive Sindikata? (Tačno je)

- Da li je tačno da su predstavnici Sindikata u mnogo situacija isticali dobru saradnju sa resornim ministarstvom i hvalili napore za unapređenje sistema obrazovanja? (Tačno je)

- Da li je tačno da je Sindikat u prethodnom periodu dao konkretan doprinos takvim naporima? (Tačno je)

U Sindikatu prosvjete bi više voljeli da smo odgovore na sva ova pitanja dobili u direktnom dijalogu

socijalnih partnera. Ni sada nije kasno. U svakom trenutku smo spremni za otvoren, argumentovan dijalog sa punim uvažavanjem socijalnih partnera.