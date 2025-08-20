Cilj štrajka upozorenja, jeste borba protiv umanjenja zarada i za granski kolektivni ugovor, ali i za socijalni dijalog sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, saopšteno ranije iz Sindikata prosvjete

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sindikat prosvjete Crne Gore uputio je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) Odluku o štrajku upozorenja, koji će se održati 1. septembra.

Kako je "Vijestima" juče rekao predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović, cilj štrajka upozorenja, jeste borba protiv umanjenja zarada i za granski kolektivni ugovor, ali i za socijalni dijalog sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).Božović je takođe kazao da štrajkom upozorenja prosvjetni radnici žele da skrenu pažnju na to kako se MPNI odnosi prema njima, a ne da nanose štetu obrazovnom sistemu.

On je ponovo pozvao nadležni Vladin resor da sjednu za isti sto i nastave razgovor, s obzirom na to da se MPNI već dva mjeseca oglušuje o njihove molbe i zahtjeve, prenose Vijesti.