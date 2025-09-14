Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, sjutra će, pred podgoričkom policijom, pričati o svom govoru u Botunu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Vijestima" je iz Uprave policije rečeno da je Knežević pozvan da dođe u 9 sati u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica.

On je pozvan da izjavu da zbog prijave koju je protiv njega podnio građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević, kako prenose Vijesti.

Dragićević je 12. septembra podnio Upravi policije prijavu protiv Kneževića, navodeći da se osjeća ugroženim zbog izjava lidera te političke partije sa protesta u Botunu.

Dragićević je u prijavi naveo da je Knežević tokom protesta u Botunu, u utorak, iznio više neosnovanih kvalifikacija i tvrdnji protiv njega, kako prenose Vijesti.

"... I pominje 'kosmurana' i tvrdi da u slučaju da se nastavi sa kampanjom za izgradnji postrojenja za prešićavanje otpadnih voda (PPOV) on obećava 'ako nastavi tako javno mu obećavam doći ćemo mu ispred kuće sa traktorima fekalija i prosućemo ih pa neka diše ako je to zdravo, neka prerađuje ako je zdravo'. Kako sam jedini ekološki aktivista sa dugogodišnjim iskustvom duge kose (pežorativno kosmuran) i kako sam u danima prije ovoga imao više izjava vezano za PPOV i njegovu izgradnju ('Boje jutra', TV Vijesti 8.9.2025. godine, RTCG Mreža 9.9.2025. godine) tako sam se osjetio prozvano što je kod mene izazvalo jak osjećaj uznemirenosti i panike, jer se radi o poslaniku vlasti koji ima više hiljada političkih podržavaoca i smatram da mi je iznošenjem neistina, crtanje mete, pozivima da se dolazi kod mene na kuću ugrožena sigurnost, jer upravo dolazi od poslanika vlasti", piše pored ostalog u prijavi.

Dragićević je rekao "Vijestima" da mu se nikada nije dešavalo da ga poslanik vlasti prozove zbog stava koji ima u cilju zaštite prirode.