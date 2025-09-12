Kako je Dragićević naveo na Fejsbuku, Knežević mu je poručio da ako nastavi da priča pozitivno o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), dolaziće mu se na kuću.

Građanski aktivista Aleksandar Dragićević podnio je danas krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti protiv lidera DNP-a i poslanika u Skupštini Crne Gore Milana Kneževića, prenosi CdM.

Kako je Dragićević naveo na Fejsbuku, Knežević mu je poručio da ako nastavi da priča pozitivno o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), dolaziće mu se na kuću.

“On je na skupu u Botunu inputirao stvari koje nijesam rekao a onda prozivajući me kao “kosmurana” pozivao i obećavao da mi se, ako nastavim da pričam pozitivno o PPOV u Botunu, dolazi na kuću. Mnogo sam godina aktivista. DPS me je preko ANB nelegalno prisluškivao i pratio zbog čega se sudim sa državom, bušili su mi gume njihovi aktivisti, njihovi botovi i portali iznosili najgnusnije laži ali nikad ni jedan njihov poslanik nije javno pozivao da se ljudima ide na kuću kao što je to pred par hiljada ljudi učinio poslanik vlasti Knežević i još to titlovano objavio na mrežama”, naveo je Dragićević.

Kako je istakao, sada treba da čeka da mu neka “pijana ili drogrirana budala, neki krivolovac ili šljunkar iz Zete protiv kojih se bori deceniju dođe na kuću ili mu ugrozi sigurnost porodice samo i isključivo zbog stava koji se tiče zaštite prirode i zbog prozivanja i laži da je rekao nešto što nije od poslanika vlasti”, piše CdM.

“Naravno da neću čekati nego sam sproveo mjere i radnje da zaštitim i sebe i porodicu pa bujrum, neka dođe prvi poslanik Knežević da istovara fekalije čekam ga. Možda ovakve stvari prolaze kod Kneževićevog idola Vučića koji hapsi, tuče i proziva aktiviste na dnevnom nivou – u Crnoj Gori nije i nikad neće. Garantujem to”, zaključio je Dragićević u objavi na Fejsbuku.