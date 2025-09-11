Mujović kaže da je bazen crvenog mulja veliki zagađivač i da je glavni grad spremna da se, ako treba, i kreditno zaduži, samo da bi se to pitanje riješilo.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Intenzivno radimo da nađemo način da se krene u priču sanacije bazena crvenog mulja, a taj projekat vrijedan je 35 miliona eura i siguran sam da ćemo dobiti podršku Svjetske banke, rekao je za „Dan“ Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice, prenosi Dan.

" To je pravi način kako štitimo građane Botuna i Zete i kako se borimo protiv njihovih problema. Njihovi problemi su KAP, bazeni crvenog mulja, a postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je nešto što se ne može tretirati kao zagađivač. Priča o postrojenju je razumna, racionalna priča na dobro svih nas i svi oni koji su protiv toga nemaju utemeljenje i priču baziraju na ili nekoj nepotrebnoj upornosti, da ne kažem tvrdoglavosti, ili težnji da ostvare političke poene. Mislim da za to nema mjesta" kaže Mujović.

Mujović kaže da je bazen crvenog mulja veliki zagađivač i da je glavni grad spremna da se, ako treba, i kreditno zaduži, samo da bi se to pitanje riješilo.

" Glavna poteškoća je što je bazen u privatnom vlasništvu i moramo da izvršimo eksproprijaciju. Ali, kao što smatram da nemamo alternativu vezano za gradnju kolektora u Botun isto tako smatram da nemamo alternativu ni sa aspekta mogućnosti da prenabregnemo tu činjenicu da treba da riješimo problem bazena crvenog mulja. Država mora da pokaže snagu, mora da izvrši eksproprijaciju te teritorije i da jednostavno, i jednom za vazda stavimo tačku na taj glavni ekološki problem mještana Botunu " istakao je Mujović.

Na pitanje kada će početi izgradnja postrojenja Mujović je rekao da se mora dobiti građevinska dozvola.

" Dobili smo saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine, a slijede i aplikacije za građevinsku dozvolu. Kada je Ministarstvo prostornog planiranja izda stiču se uslovi za početak radova" kaže Mujović.

On je istakao da gradnja mora početi do kraja godine jer su im sredstva do tada na raspolaganju.

"Htjeli ne htjeli mi taj posao moramo početi do kraja godine. Sve ono što sam rekao iza toga stojim. Dakle, lokacija koja je odabrana i sve ono što je potvrdio elaborat o zaštiti uticaja postrojenja na životnu sredinu daju nam za pravo da kažemo da radovi treba da počnu što prije, da nemamo alternativu, nemamo prostora da čekamo. Podgorica je u jednom stanju pred ekološke katastrofe i potencijalne epidemije. Da bi sve to izbjegli moramo što prije početi da gradimo kolektor " kazao je Mujović.

Opština Zeta danas će na sjednici SO donijeti Odluku o privremenom uređenju odnosa sa Glavnim gradom koja će sadržati normu da su Glavni grad i Zeta saglasni da do konačnog razgraničenja neće započinjati realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata po pitanju sakupljanja i tretiranja otpadnih voda na području KO Botun i Dajbabe. Da bi ova odluka imala pravnu posljedicu mora je donijeti i Skupština Glavnog grada.

" Mi ćemo svakako zauzeti neki stav što se tiče razgraničenja, a 95 odsto teritorije je potpuno nesporno. Bili smo spremni da sve to prepišemo na Opštinu Zeta. Smatrali smo da ostatak, nešto više od 4 odsto sporne teritorije, treba da ide na arbitražu. Nema potrebe zatezati, odnosno stvarati nekakva neprijateljstva koja su potpuno vještačka" kaže Mujović.

"Apsolutno sam spreman da razgovaram kad god oni požele, na kojoj god hoće lokaciji. Nemam im šta drugo reći, bez što sad i vama kažem. Dakle, pitanje bazena crvenog mulja je jedna strana medalje. Pitanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je druga strana medalje. To se dvoje ne smije miješati. Spreman sam pred građanima da odgovorim na sve njihove nedoumice u smislu da li to postrojenje može imati bilo kakve negativne posledice po zdravlje, pominju i neprijatne mirise, buku...Imamo odgovore na sva ta pitanja" kaže Mujović.

Opština Zeta danas će na sjednici SO donijeti Odluku o privremenom uređenju odnosa sa Glavnim gradom koja će sadržati normu da su Glavni grad i Zeta saglasni da do konačnog razgraničenja neće započinjati realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata po pitanju sakupljanja i tretiranja otpadnih voda na području KO Botun i Dajbabe. Pitali smo da li će Glavni grad donijeti istu takvu odluku, piše Dan.

" Mi ćemo svakako zauzeti neki stav što se tiče razgraničenja, a 95 odsto teritorije je potpuno nesporno. Bili smo spremni da sve to prepišemo na Opštinu Zeta. Smatrali smo da ostatak, nešto više od 4 odsto sporne teritorije, treba da ide na arbitražu. Oni se pozivaju na Zakon o teritorijalnoj organizaciji, mi na Zakon o Glavnom gradu. Vlada je ta koja bi trebala donijeti konačan stav. Nema potrebe zatezati, odnosno stvarati nekakva neprijateljstva koja su potpuno vještačka " kaže Mujović.

Upitan da konkretno kaže da li je za to da Skupštine donese takvu odluku on je rekao da je fokusiran na kolektor.

" Mislim da to baš tako ne može ići i ne može biti. Ali dobro, evo neka svako radi svoj dio posla, pa ćemo vidjeti šta će biti " ističe Mujović.

Mujović je rekao da mu nije drago zbog toga što političari špekulišu sa tim kako on priča jedno, a radi drugo, prenosi Dan.

"Neću da komentarišem izjave političara. Prvi moj radni dan je bio u Opštini Zeta gdje sam se sreo sa Botunjanima i rekao im da ću uraditi sve što je do mene da pokušam da pronađem alternativno rješenje. Tražio sam lokaciju i sve su se pokazale kao neodržive. I to ne mojom tvrdnjom, nego konsultanta. Sve što sam obećao sam ispunio. Jednostavno, prostora za priču o promjeni lokacije nema. Vrlo sam utemeljen u tome da nema potrebe razgovarati o promjeni lokacije, jer ovo postrojenje nije štetno" kaže Mujović.