Kolektor, odnosno kolektorski sistem, predstavlja mrežu cijevi i kanala kojima se sakupljaju otpadne vode iz domaćinstava, industrije i drugih objekata i transportuju ka lokaciji postrojenja

Izvor: Glavni grad Podgorica

U javnosti se sve češće mogu čuti pogrešna tumačenja u kojima se pojmovi kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koriste kao sinonimi. Međutim, riječ je o dva različita pojma sa različitim funkcijama unutar kanalizacionog sistema; a jedino što im je zajedničko jeste otpadna voda, prenosi Antena .

"Kolektor, odnosno kolektorski sistem, predstavlja mrežu cijevi i kanala kojima se sakupljaju otpadne vode iz domaćinstava, industrije i drugih objekata i transportuju ka lokaciji postrojenja. Sa druge strane, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je složen, posebno projektovan sistem koji se sastoji od više objekata, uređaja i procesa u okviru kojih se ta otpadna voda prečišćava primjenom različitih postupaka", navodi se u saopštenju.

Planirani sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici biće, podsjećaju, organizovan kroz tri funkcionalne cjeline: postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje za tretman kanalizacionog mulja i postrojenje za njegovo spaljivanje.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda uključuje jedinice za predtretman, primarni, biološki i hemijski tretman, tercijarni tretman i završnu dezinfekciju, kako bi prečišćena otpadna voda bila bezbjedna za ispuštanje u recipijent.

" Mulj koji nastaje u ovom procesu biće dodatno tretiran, osušen i spaljen u strogo kontrolisanim uslovima, uz zaštitu vazduha i okoline. Na ovaj način, sistem će obezbijediti zatvoren i bezbjedan ciklus obrade - od ulaska otpadnih voda, do izlaska čiste vode i energetski iskorišćenog mulja. Ovo rješenje postaje još važnije ako imamo u vidu da je postojeći sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici kapaciteta za 55.000 stanovnika. Danas ih je više od 180.000. Rezultat je da je sistem preopterećen, da Morača prima preveliku količinu otpadnih voda, često bez adekvatnog tretmana, a zdravlje ljudi i prirode je pod stalnim rizikom", ističe se u saopštenju.

Dakle, ovaj projekat nije samo infrastrukturno pitanje - to je javno zdravstveno, ekološko i civilizacijsko pitanje. Bez funkcionalnog postrojenja, Podgorica i Zeta se suočavaju sa stalnim i rastućim zagađenjem rijeke Morače i Skadarskog jezera, zaključuje se u saopštenju.