Više stotina mještana Botuna i Zete okupilo se ispred table tog sela u znak protivljenja izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje je nedavno dobilo saglasnost i Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Jedan od mještana, Branko Popović kazao je da Botunjane decenijama uče kako da žive i funkcionišu. On je kolektor nazvao "zlonamjernim i štetnim učenjem", kako prenose "Vijesti".

"Svi im zajedno kažemo da je dosta. Nijesmo protiv razvoja, niti evropskog puta. Za nas je razvoj očuvanje prirode i ljudi, a ne njihovo trovanje… Ovo nije otpor mržnje i inata. Ovo je otpor ljubavi prema prirodi i našoj omladini, ali i našoj Zeti. Oni koji misle da će pregaziti Botun grdno se varaju. Uz Botun stoji cijela Zeta”, kazao je on, istakavši da neće biti kolektora u Botunu.

Slavko Vukčević, takođe mještanin Botuna, kazao je da “ovo nije politički skup.

"Želim da se zahvalim Botunjanima što su bili čvrsto i složno uz Odbor mjesne zajednice… Gradnje ovih objekata na ovoj lokaciji neće biti, jer im to nećemo dozvoliti. Hvala što ste nas podržali i što razumijete naše probleme”, poručio je, kako prenose "Vijesti".

Mještanin Jagoš Bećirović rekao je da je skup njihov časni potpis.

"Kap vode je čašu prelila. Malo li je naših žrtava u Botunu. Bilo je bolesnih ljudi na desetine. Djece male koja su umjesto toplog roditeljskog doma otišli u hladnu tamu. Nema Mujoviću toga srca i te hrabrosti koja će dozvoliti da vi ovo gradite", kazao je Bećirović.

Mještanin Botuna Milan Ćetković kazao je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću da “džaba dolazi na ovaj plac”.

“Ne damo im ovo da rade ovdje”, poručio je.

Duško Stijepović, stanovnik Botuna, zamolio je javnost i medije da skrenu pažnju na pritisak koji se vrši na njih.

"Da smo primitivni, needukovani i da ne znamo šta je dobro za nas".

Mještanin Bojan Bašanović zahvalio se prisutnima što su tu uz njih.

"Svjedočimo hajci na Botun i Zetu koja do sada nije viđena u Crnoj Gori… Pokušavaju da stvore narativ da mi želimo da uništimo Podgoricu. Da se mještani Botuna i Zete zalažu za njeno dalje urušavanje", rekao je.

On je kazao da im je prije par godina “prijetio bivši gradonačelnik Ivan Vuković”.

“Svi su se udržili protiv nas - institucije, Glavni grad, nevladine organizacije i takozvani građanski aktivisti… Sve su pokušali do sada. Da nas zavade, razjedine.. Pozivam Crnu Goru da se aktivno uključe i pomognu u rješavanju ekoloških problema u Zeti”.

Naglasio je da nijesu protiv kolektora, ali da jeste da se gradi u Botunu.

Planirano je da se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradi u industrijskoj zoni KAP-a, na urbanističkim parcelama: UP2F, UP3F, UP4F i UP9F, odnosno katastarskim parcelama/djelovima katastarskih parcela: 1/3, 2/3, 15/3, 23/2, 23/4, 23/6, 27/8, 27/14, 1078/4 1078/8 KO Botun i 1111/45, 2914, 2915, 2916/1, 2917/1, 2918, 2919/1, 2920 KO Dajbabe, Glavni grad Podgorica.

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Podgoricu izgrađeno je 1978. godine i predviđeno za 55.000 stanovnika.

Kako stoji u Elaboratu, Podgorica, prema popisu iz 2023, ima 179.505 stanovnika, dok šire područje obuhvata 10,4 odsto teritorije Crne Gore i oko 28,78 odsto njenog stanovništva.