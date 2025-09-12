Da bi odluka lokalnog parlamenta u Zeti imala pravnu težinu, mora je usvojiti i Skupština Glavnog grada.

Skupština opštine Zeta usvojila je Odluku o privremenom uređenju odnosa sa Glavnim gradom koja sadrži i normu da su Glavni grad i Zeta saglasni da do konačnog razgraničenja neće započinjati realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata po pitanju sakupljanja i tretiranja otpadnih voda na području KO Botun i Dajbabe, prenosi "Pobjeda".

Nakon jučerašnje sjednice, predsjednik SO Zeta Luka Krstović izjavio je za taj list da je odluka usvojena glasovima odbornika parlamentarne većine (Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija, Prava Crna Gora, Pokret za promjene, Socijalistička narodna partija) i opozicionog kluba odbornika Demokrata, dok su odbornici Demokratske partije socijalista bili uzdržani.

Dio odbornika DPS-a je prije glasanja napustio sjednicu jer su, kako tvrdi Krstović, bili nezadovoljni takvim stavom tog kluba.

Da bi odluka lokalnog parlamenta u Zeti imala pravnu težinu, mora je usvojiti i Skupština Glavnog grada.

"Svakako, istu odluku treba da usvoji i Glavni grad. Ali, ono što je važno za nas, s obzirom da je SO Zeta donijela ovu odluku, jeste da tada izvršni organ, odnosno predsjednik opštine Zeta Mihailo Asanović po statutu treba ovu odluku da sprovede u djelo, što je glavni korak nakon njenog formalnog usvajanja", kazao je Krstović.