Sindikat zatvorskih službenika upozorio je da stanje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) postaje sve ozbiljnije, navodeći da pored najavljenog štrajka pritvorenika, kulminira i nezadovoljstvo zaposlenih, posebno zatvorskih policajaca.

U saopštenju koje potpisuje predsjednik Sindikata Milan Ilibašić, navodi se da je država svjesno dovela bezbjednosnu situaciju u UIKS do urušavanja i da je sadašnja struktura osuđenih i pritvorenih lica najrizičnija od osnivanja zatvorskog sistema u Crnoj Gori, prenosi CdM.

“Država ili neko pojedinačno, svjesno radi na totalnom urušavanju prvenstveno bezbjedonosne situacije u UIKS-u. Poznato je da je trenutna struktura osuđenih, a posebno pritvorenih lica koja očekuju presude, jedna od visoko najrizičnijih od samog nastanka zatvorskog sistema u Crnoj Gori. Nebrigom i svjesnom devastacijom uslova za rad zaposlenih, zatim bezbjedonosnih uslova i postepenim kreiranjem ambijenta, gdje će po najavi predsjednice Vrhovnog suda boraviti odnosno biti osuđena jedna plejada kriminalaca svjetskog renomea, pa da isti mogu da uživaju kao što je Eskobar uživao u svom privatnom zatvoru. Pitamo se da li je to cilj našeg stalnog unižavanja i obezvređivanja naše profesije”, navodi se.

Sindikat upozorava da su službenici dovedeni u situaciju da se osjećaju nezaštićeno, jer im se oduzimaju ovlašćenja i oružje koje im je, kako navode, neophodno i u privatnom životu.

“To je presedan i veoma opasna situacija koja demotiviše postojeće službenike, ali i odbija mlade ljude od zapošljavanja u UIKS. Odgovorni činioci na najvećem nivou, ostavili su u bezbjedonosnom smislu UIKS na milost i nemilost najokorelijih kriminalaca u čitavom regionu. Kada budu presude u skorijoj budućnosti, zbog čega je inače i najavljen štrajk pritvorenika, u velikom riziku je da isti mogu lako da se nađu van zidina zatvora”, ističe se, piše CdM.

Sindikat je pozvao Vladu da hitno preduzme mjere i podsjetio da će odgovornost za eventualne bezbjednosne incidente snositi državni organi, a ne službenici UIKS-a.

“Službena legitimacija i plava uniforma potezima Vlade Crne Gore dovedeni su do nivoa da je lakše i bezbjednije biti obučen u šorc, jer kada isti ne cijene i vrednuju rad zatvorskih službenika, može se misliti kako na istu situaciju se odnosi zatvorska populacija. Očekujemo da se što hitnije usvoji novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, kroz koji će se vratiti ovlašćenja i nivo lične bezbjednosti unutar UIKS-a i u privatnom ambijentu”, kazao je Ilibašić, prenosi CdM.

Očekuje da se pod hitno reguliše produženje povoljnih uslova za penzionisanje izrabljenih i istrošenih zatvorskih službenika, kako je to već omogućeno policiji i vatrogascima, a takođe pod hitno se mora pristupiti pregovorima o uvećanju zarada, jer su, kako navodi, njihove naše plate manje od željezničara, konobara, taksista i ostalih, uz puno uvažavanje prema njima i njihovim poslovima.

“Jedan od velikih problema je takođe i stimulisati zaposlene da ne napuštaju UIKS, kao i privući kvalitna rukovodna i službenička rješenja. To se jedino može kroz rješavanje svih prethodno navedinih problema, kao i ispunjenje zahtjeva za unapređenje radnog i socijalnog položaja zaposlenih službenika”, dodao je Ilibašić.

UIKS je, naglašava, postao mjesto od koga bježe nezaposleni mladi i kvalitetni kadrovi.Komplikovane i dugotrajne procedure umnogome otežavaju nova zapošljavanja, a male plate i loši uslovi za rad samo dodatno doprinose tome.

“Hoćemo bezbjedan radni i porodični ambijent, hoćemo da idemo u penziju, veće plate, nove uniforme i kvalitetan i brojan novi kadar,jer smatramo da smo vrlo bitan faktor u bezbjednosnoj strukturi Crne Gore”, poručuje.