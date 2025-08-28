Osim telefona, najčešće pokušavaju da im doture SIM kartice, punjače, improvizovane bodeže, tablete sa liste opijata, narkotike...

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Uprkos svakodnevnim kontrolama, stanari spuškog zatvora i dalje se na razne načine dovijaju da dođu do mobilnih telefona, čija je upotreba iza rešetaka strogo zabranjena.

Osim telefona, najčešće pokušavaju da im doture SIM kartice, punjače, improvizovane bodeže, tablete sa liste opijata, narkotike... Otkrivanje nedozvoljenih predmeta, uz još mnoge druge bezbjednosne izazove s kojima se suočavaju, dio je svakodnevnih aktivnosti zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Spuž (UIKS), odakle su za "Dan" saopštili da su od početka godine izvršili 954 pretresa, tokom kojih je zaplijenjen 51 mobilni telefon.

"U svim organizacionim jedinicama gotovo na svakodnevnom nivou vrše se poslovi preventivne bezbjednosne zaštite, te preduzimaju odgovarajuće operativne radnje u cilju sprečavanja svih negativnih pojava koje na bilo koji način mogu ugroziti stanje bezbjednosti u zatvorima. U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija od početka 2025. godine obavljene su ukupno 954 službene radnje pretresa. S tim u vezi, načini pokušaja unosa nedozvoljenih stvari u zatvor različiti su i inovativni, a kako su same naše aktivnosti usmjerene na nedozvoljene stvari postale učestale, tako se znatno smanjio i broj nedozvoljenih predmeta. Od početka 2025. godine u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zaplijenjen je 51 mobilni telefon, od čega je spriječen ubačaj 21 mobilnog telefona. Osim toga, pronađene su određene količine SIM kartica, punjača za mobilne telefone, improvizovanih bodeža, tableta, USB kablova, kao i zamotuljaka nepoznate sadržine" saopštili su nam iz Službe za odnose s javnošću UIKS-a.

Naglašavaju da će Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastaviti da preduzima kontinuirane mjere i radnje iz nadležnosti ovog organa, kako u cilju održavanja reda i bezbjednosti u zatvoru, tako i u cilju preventivnog suzbijanja potencijalnih rizika i izazova.

Tokom prošle godine, kako je navedeno i izvještaju o radu UIKS-a za 2024, oduzeto je 98 mobilnih telefona, a izvršena su 1.343 pretresa.

Službenici Odsjeka sprovodničkog obezbjeđenja, kako se navodi u izvještaju za prošlu godinu, sproveli su 9.096 lica lišenih slobode (pritvorenih i osuđenih) u tužilaštva, sudove, policiju, bolnice, u privantne zdravstvene ustanove, na sahrane, u kućne posjete i na druga propisna odredišta, piše Dan.

"Zbog nepoštovanja pravila ponašanja propisanih Pravilnikom o kućnom redu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Pravilnika o bližem načinu izvršavanja pritvora, pokrenuta su 724 disciplinska postupka protiv lica lišenih slobode, i to: 354 protiv pritvorenih lica, a 370 protiv osuđenih lica. Izrečene su 632 disciplinske mjere, od čega 328 pritvorenim i 304 osuđenim licima. Disciplinske odgovornosti oslobođeno je 6 osuđenih lica, 27 postupka je obustavljeno iz razloga što je 14 zatvorenika otpušteno sa izdržavanja kazne zatvora, za 13 pritvorenika je rješenjem suda ukinut pritvor, pa se postupak nije mogao do kraja sprovesti, a 59 postupka bilo je u toku" piše u izvještaju.

Navode i da su sredstva prinude od strane službenika obezbjeđenja upotrijebljena u 9 slučajeva prema 9 lica lišenih slobode, u 3 slučaja prema 3 pritvorena lica i u 6 slučajeva prema 6 osuđenih lica (primjena fizičke

snage, upotreba ručnog spreja sa nadražujućim sredstvom, sredstava za vezivanje).

"Jedna od osnovnih funkcija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je očuvanje bezbjednosti. Službenici obezbjeđenja, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima u vršenju poslova obezbjeđenja tokom 2024. godine kroz redovnu proceduru pretresa lica lišenih slobode i prostorija u kojima su ova lica smještena i/ili njihovih zajedničkih prostorija, obavili su ukupno 1.343 pretresa. Na prijavnicama UIKS-a, kroz redovnu kontrolu lica koja ulaze u UIKS po raznim osnovama, tokom izvještajne godine obavljeno je ukupno 70.077 pretresa lica koja su došla u Upravu po raznim osnovama. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je oduzeto ukupno 1.749 stvari i predmeta čije držanje i upotreba nijesu dozvoljeni u zatvoru" navodi se u izvještaju.

Preciziraju da su prošle godine oduzete 1.392 tablete, 98 mobilnih telefona, 93 punjača za mobilne telefone, 33 improvizovana bodeža, 26 SIM kartica i 11 slušalica za mobilni telefon.