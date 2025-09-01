Iz spuškog zatvora podsjećaju da je u proteklih nekoliko godina od strane SDT-a pokrenut veliki broj krivičnih postupaka u kojima se, kako tvrde, prava okrivljenih i pritvorenih lica krše na najbrutalniji način, kako od strane tužilaštva, tako i od strane sudova.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

"Gotovo da nema predmeta iz nadležnosti SDT-a da okrivljeni nijesu u pritvoru. Ljudi se olako šalju u pritvor, koji sudovi gotovo da i ne provjeravaju. Pritvor je postao pravilo, a ne izuzetak. Sudovi se uopšte više i ne trude da obrazlože pritvorske osnove. Pritvorska rješenja ne čitaju, a kamoli da razmatraju ono što piše u žalbama okrivljenih i njihovih advokata, kao da se tim odlukama ne ograničava jedno od najosnovnijih ljudskih prava zagarantovano Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", navode u pismu.

Poseban problem, kako tvrde, predstavlja fabrikovanje postupaka, gdje se iz istog seta pristiglih poruka sa tzv. "Skaj ECC" komunikacije otvara po više postupaka protiv više lica, a sudovi te postupke neće da spoje iz samo njima znanih razloga, kako prenosi Dan.

"To stvara ogromne dodatne probleme okrivljenima, jer se u svakom novom pokrenutom postupku produžava pritvor za najmanje još tri godine, što takođe predstavlja direktno kršenje najosnovnijih ljudskih prava i diskriminaciju, a o fer i pravičnom suđenju i pretpostavci nevinosti u Crnoj Gori i pred njenim institucijama da i ne govorimo. Svaki novi postupak iziskuje dodatne troškove jer po zakonu morate imati advokata, a njihovo angažovanje u svakom od postupaka finansijski je neizdrživo", ističu u pismu.

Tokom štrajka glađu pritvorenika u aprilu ove godine, posjetio ih je predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović. On je tada kazao da su njihovi zahtjevi opravdani i obećao da će biti ispunjeni.

"On je insistirao da prekinemo štrajk, uz obećanje da će u najkraćem roku svi zahtjevi biti ispunjeni i da ćemo to vidno osjetiti do 1. septembra, jer će mnoge stvari biti ubrzo zakonski regulisane. Tada smo prekinuli štrajk vjerujući Radoviću na riječ. Međutim, naši zahtjevi ne da nisu ispunjeni, nego je situacija postala mnogo gora u svakom pogledu ", tvrde pritvorenici.

Pritvorenici ukazuju i da je institut jemstva potpuno obesmišljen i skoro da se ne sprovodi, što je presedan u regionu i u svijetu.

"Dešava se da se jemstvo prihvati, ali se pritvor odmah određuje u drugom predmetu. Sudovi, takođe, vrlo rijetko primjenjuju mjere obezbjeđenja i one su postale mrtvo slovo na papiru.Tužilaštvo i policija kao glavno oružje protiv pritvorenika koristi medije i medijski prostor, kao i veliki broj ljudi sa političke scene, ne bi li ubijedili crnogorsku javnost u našu krivicu i opravdali mnoge pritvore koji su nezakoniti, a sve pod izgovorom organizovanog kriminala i borbe protiv kriminala", navode pritvorenici u pismu dostavljenom redakciji Dan.