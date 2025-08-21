U cilju podizanja nivoa bezbjednosti, ali i poštovanja strogih pravila, uprava spuškog zatvora je prošle godine nabavila niz uređaja za sprečavanje unošenja nedozvoljenih stvari i njihovo pronalaženje.

Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS) pojačali su kontrole pritvorenih i osuđenih lica. Maltene svakodnevno vrše se pretresi ćelija u cilju pronalaženja nedozvoljenih predmeta i supstanci. Kako "Dan" nezvanično saznaje, akcenat je stavljen na zapljenu mobilnih telefona.

U cilju podizanja nivoa bezbjednosti, ali i poštovanja strogih pravila, uprava spuškog zatvora je prošle godine nabavila niz uređaja za sprečavanje unošenja nedozvoljenih stvari i njihovo pronalaženje. Tako je nedavno nabavljen i uređaj pomoću kojeg je moguće pronaći telefone koji su sakriveni u zidovima zatvoreničkih soba. Otkad je nabavljen taj uređaj, ćelije se kontrolišu maltene svakodnevno.

Iako im je na raspolaganju najsavremenija oprema, zaposleni koji su zaduženi za tu vrstu provjera, kako saznajemo, iz zatvorskih soba često izađu praznih ruku. Ponekad pronađu neki telefon ili neki drugi nedozvoljeni predmet, ali nedovoljno za konkretnije rezultate u suzbijanju te pojave. Pretpostavlja se da su zatvorenici pronašli nove "štekove" u kojima kriju telefone.

U izvještaju UIKS-a navodi se i da su prošle godine nabavljene kamere kojima se nadzire pojas uz ogradu.

"U odnosu na spoljni video-nadzor ugrađeno je 11 novih kamera, koje su dizajnirane da uhvate tipično usku traku duž ograde (sterilna zona) i isporučuju ukupnu rezoluciju od 125 px/m za integrisanu AI video analitiku. Ovaj model je izuzetno snažna i napredna kamera koja omogućava visokokvalitetne panoramske snimke i efikasno pokrivanje velikih područja, što je čini odličnim izborom za složene sisteme sigurnosti i nadzora. Novi objekat Sektora za zdravstvenu zaštitu takođe je opremljen savremenim video-nadzorom" piše u izvještaju.

Da je krajnje vrijeme da se preduzmu najrigoroznije mjere, bilo je jasno nakon više slučajeva u kojima su pritvorenici i zatvorenici okrivljeni da su nova krivična djela vršili u periodu dok su bili iza rešetaka. Sumnje da su koristili mobilne telefone kako bi i iz zatvora kršili zakon, potvrđene su prepiskama sa Skaj aplikacije koje su dostavljene tužiocu. Na osnovu tih dokaza, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) procesuiralo je više osoba zbog sumnje da su preko tada kriptovane aplikacije učestvovale u izvršenju različitih krivičnih djela.

Uprava zatvora je i prošle godine intenzivno radila na podizanju nivoa bezbjednosti, pri čemu je prioritet bilo obezbjeđivanje video-nadzora. Tada su kroz postupak javnih nabavki nabavljene 93 kamere za video-nadzor (unutrašnje/spoljne upotrebe) i 93 licence. Kako je navedeno u izvještaju o radu UIKS-a za prošlu godinu, na taj način je savremenim digitalnim kamerama u potpunosti integrisan sistem video-nadzora u Zatvoru za duge kazne u paviljonima A, B, C, D i Disciplinskom odjeljenju.

"Takođe, kroz postupak javnih nabavki izvršena je nabavka tehničke opreme za službenike obezbjeđenja (digitalne ručne radio-veze, ručni metal detektori i detektori signala upotrebe mobilnog telefona), sve u cilju održavanja bezbjednosnog nivoa u zatvorskom sistemu" navedeno je u izvještaju.