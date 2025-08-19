Pritvorenici Istražnog zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu, poslije više upozorenja štrajkom glađu, sada su odlučni: najavljuju od 15. septembra totalni štrajk i blokadu sudova, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Kako prenosi CdM, pritvorenici spuškog zatvora koji su unazad nekoliko mjeseci štrajkovali glađu zbog loših uslova i nepoštovanja dogovora koji je tada postignut sa predsjednikom Višeg suda Zoranom Radovićem i predstavnicima Ministarstva pravde, posredstvom advokata Nikole Tomkovića, izdali su novo saopštenje, u kojem zahtijevaju da ih posjete predsjednik Višeg suda Zoran Radović, ministar pravde Bojan Božović i predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, gdje traže da se usaglase rješenja koja bi bila po Zakonu i Ustavu Crne Gore, uz poštovanje odredbi Evropskog suda za ljudska prava.

“Zbog nepoštovanja Zakona i Ustava Crne Gore i prava na odbranu i pravično suđenje koje nam je Zakonom zagarantovano, dužine pritvora i uslova u kojima boravimo, prinuđeni smo da otkažemo svaki vidi pravne pomoći i nedolazak na zakazana suđenja, a naše porodice se protestovati ispred institucija“, ističe se u saopštenju dostavljenom preko advokata Nikole Tomkovića, kako prenosi CdM.

Kako napominju, očekuju da im se pridruže advokati koji, kako su naveli u saopštenju prije dvadesetak dana, takođe imaju primjedbe na uslove rada zbog velikog broja pritvorenika nekada čekaju po 2-3 sata da bi razgovarali sa klijentom.

“Pozivamo sve advocate i Advokatsku komoru da nam daju podršku i solidarišu se sa nama i našim porodicama i da damo jedinstven odgovor na pravno nasilje koje je na snazi u Crnoj Gori, jer kao što i sami vidite, ni sudije ni tužioci vas ne poštuju. Želimo da se zahvalimo predsjedniku Advokatske komore Danilu Mićoviću koji je svojim javnim nastupom podržao našu borbu za bolje uslove boravka i prava na pravično suđenje“, saopštavaju pritvorenici u otvorenom pismu.

Kako navode, očito se dešava nasilje nad pravom a sudovi se vode praksom i zauzetim stavom, pritom znajući da je u suprotnosti sa Zakonom i Ustavom Crne Gore i „sve pod političkim pritiskom i selektivnom pravdom“.

Pritvorenici ukazuju da pritvori traju više od kazne i produžavaju se po istom šablonu izmontiranih optužnica koje je još pisao Milivoje Katnić, Lidija Vukčević i Saša Čađenović, kako prenosi CdM.

“Jemstva su mrtvo slovo na papiru, nepoštovanje odluka evropskih sudova, potvrđivanje optužnica bez čitanja i provjere sa iskonstruisanim činjenicama koje su čist falsifikat! Tužilaštvo štiti glavne ljude bivšeg režima koji su opljačkali ovu državu, ostavljajući neriješeno preko 100 ubistava u vrijeme vladavine DPS-a. Odlučni, nećemo dozvoliti da budemo “žrtvena jagnjad” u zatvaranju Poglavlja 23 i 24, jer smo i mi nečiji roditelji, nečija djeca, članovi porodica, državljani ove zemlje i nećemo dati da se neko grub oi nezakonito igra sa našim sudbinama!“, kategorični su pritvorenici u UIKS-u u saopštenju koje su proslijedili preko advokata Nikole Tomkovića.

Na kraju obraćanja, pritvorenici spuškog zatvora pozivaju ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera i sve NVO da se uvjere u ovo što traže i da provjere njihove navode, zbog čega najavljuju od 15. septembra totalni štrajk i blokadu sudova, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.