Vozovi u Crnoj Gori su nakon šest dana ponovo u pokretu, nakon što je grupa zaposlenih u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore (ŽICG) postigla dogovor sa menadžmentom i Ministarstvom saobraćaja.

Kako je za "Boje jutra" rekao predstavnik radnika Andrej Kaluđerović, radnici su dobili garancije da će im se plate povećati i da će iznositi 1.000 do 1.200 eura u zavisnosti od radnog staža.

"Dogovor je postignut u ranim jutarnjim časovima, negdje oko 2 sata jutros, uz veliki napor nas, menadžmenta i Ministarstva saobraćaja. Želimo da se zahvalimo svima na doprinosu i da kažemo da smo upravo osjetili ono što smo tražili - postignut je dogovor, dobili smo garancije, sada smo sigurni da će te naše zarade iznositi od 1.000 do 1.200 eura u zavisnosti od radnog staža. Za nas su garancije da će to biti usvojeno u najkraćem zakonskom roku, da će se u periodu od mjesec i po do dva to staviti na papir i dobili smo potvrdu za to od ministarke saobraćaja Maje Vukićević, kojoj se zahvaljujemo ovim putem", kazao je Kaluđerović, kako prenose "Vijesti".

Željeznički prevoz u zemlji bio je blokiran šest dana, a na pitanje da li je do dogovora moglo doći i ranije, predstavnik radnika odgovorio je da jeste.

"Mi smo apelovali da to bude ranije, smatramo da je to moglo, ali evo uz sve naše napore, kao i menadžmenta i ministarstva, na kraju smo postigli taj dogovor koji smo tražili. Nismo ovo htjeli, ali smo morali, bili smo prinuđeni na ovaj način da dokažemo da zapravo smo mi ta glavna karika u željezničkom sistemu", istakao je Kaluđerović i kazao da su svi radnici koji su bili u štrajku zadovoljni konačnim dogovorom.

On je kazao da očekuje da će postignuti dogovor biti dio kolektivnom ugovora u najkraćem zakonskom roku, kako prenose "Vijesti".

"Ja taj podatak nemam, to morate da pitate menadžment. Mi se vraćamo našim radnim obavezama i odgovornostima i želimo putnicima ugodna putovanja", zaključio je Kaluđerović.