Ministarstvo saobraćaja i Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) saopštili su da su tvrdnje koje je u medijima iznio Andrej Kaluđerović netačne, te da je upravo on odgovoran za blokadu željezničkog saobraćaja i kritične infrastrukture.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi, Kaluđerović je odbijao pozive na pregovore, tražeći unaprijed prihvatanje zahtjeva za koje je znao da nijesu u skladu sa zakonom, a na kraju je odbio i konačnu ponudu kolektivnog ugovora, kako prenosi CdM.

“Na taj način preuzeo je odgovornost za blokadu željezničkog saobraćaja i kritične infrastrukture, bez poštovanja minimuma radne obaveze u djelatnosti od javnog interesa. Takvim postupcima ugrožen je čitav sistem, a naročito zaposleni u Montecargu i njihovi potpisani ugovori o prevozu tereta, koji su od velikog značaja za dalju sudbinu kompanije“, ističe se u zajedničkom saopštenju.

ŽICG je, u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima i u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, pripremila kolektivni ugovor kojim je, po prvi put nakon više godina, predviđeno značajno povećanje plata, kako prenosi CdM.

Ponuda koja je predstavljena Kaluđeroviću predviđa koeficijent 7,9 za radno mjesto otpravnika vozova, uz dodatak od 30 odsto na osnovnu zaradu. Tako bi neto zarade u ovoj kategoriji poslova iznosile između 1.000 i 1.260 eura, zavisno od radnog staža.

Iako je ponuda ispunila ranije zahtjeve koje je isticao, Kaluđerović ju je odbio, zbog čega su pregovori s njim završeni, kako prenosi CdM.

“Zakon jasno propisuje način na koji se pregovara i zaključuje kolektivni ugovor, pa su izjave Kaluđerovića samo izgovor i opravdanje za dalju nezakonitu blokadu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva i ŽICG ističu da je dio zaposlenih prihvatio predložene uslove i spreman je da odmah nastavi sa radom, pa je otpočeo proces postepene normalizacije saobraćaja.

“Za početak će se pokrenuti vozovi i kompozicije koje su do sada bile zadržane. Očekujemo da će se u narednim danima situacija dodatno stabilizovati i da će se broj raspoloživih polazaka postepeno povećavati, sve do potpune normalizacije“, navodi se u saopštenju.

Protiv zaposlenih koji odbijaju izvršavanje radnih obaveza i time, kako se navodi, nanose ogromnu štetu kompaniji, već su podnijete krivične prijave i pokrenuti disciplinski postupci, kako prenosi CdM.

“Ministarstvo saobraćaja i ŽICG ostaju posvećeni zaštiti javnog interesa, pravnog poretka i unapređenju uslova rada svih zaposlenih kroz novi kolektivni ugovor. Međutim, država ne smije dozvoliti da bude predmet ucjena, posebno onda kada za to ne postoji nikakav osnov“, zaključuje se u saopštenju.