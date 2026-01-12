Pjevačica danima urniše Jovanu Jeremić: Ne smiruje se nakon skandala na Pinku, ponovo je izvrijeđala

Nela se ne zaustavlja u namjeri da diskredituje Jovanu i njeno voditeljstvo.

Izvor: TikTok

Drama ne prestaje nakon što je pjevačica Nela Vidaković demonstrativno otišla iz božićne emisije "Novo jutro" kod voditeljke Jovane Jeremić.

Ona se nakon napuštanja Jutarnjeg programa na Pinku oglasila na Tiktoku i otkrila razloge, a u danima koji su uslijedili, nakon Božića, Nela ne prestaje da urniše Jovanu na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Vidakovićeva je objavila snimak drame, te otkrila da je razlog čitavog skandala odabir pjesme u Jutarnjem, koji se Jovani nije dopao. Naime, Nela je htjela da pjeva pesmu "Oras", a Jeremićeva je tražila da pjeva "Lune Lune" od Jane Todorović.

Pjevačica, međutim, danima urniše Jovanu i tvrdi da je to uradila jer ne zna kakvu simboliku pomenuta numera nosi.

"Ko razumije obraz, razumije i ‘Oras’.Ko ne — njemu ništa neće biti jasno!", napisala je Nela na društvenoj mreži Fejsbuk, aludirajući očigledno na potez Jeremićke.

Nela brutalno o skandalu sa Jovanom

Kako je Nela navela u videu na svom TikTok profilu, studio je napustila jer je smatrala da tokom gostovanja nije dobila poštovanje koje je očekivala od voditeljke.

"Ovako stoje stvari dragi moji ljudi. Krenula sam sa televizije "Pink". Vjerovatno ste i vidjeli. Nekoliko puta sam pominjala da sviraju moju pjesmu "Oras". Oni ne sviraju "Oras", Jovana viče "Lune, Lune". Rekoh kakav "Lune", daj "Oras", čoveče, Božić je. Ne, ona hoće svoje. Okej, njena emisija, ima pravo. Ništa otpevam ja, vidjeli ste. Spakujem se i krenem polako kući. Evo od sada da znate, ko god me zove na neku televiziju, mene gledanost ne zanima. Ja po tome ne biram gdje gostujem. Dok me poštuješ ja ću te poštovati, kad toga nema to je to", poručila je pjevačica.