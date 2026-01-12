Detaljnom graničnom kontrolom te provjerom podataka utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke, saopštili su iz UP.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ – Stanice granične policije Pljevlja su na graničnom prelazu Ranče kontrolisali crnogorskog državljanina V.P. koji je upravljao vozilom marke „BMW“, serije 5, xDrive model njemačkih registarskih oznaka, saopštila je policija.

Detaljnom graničnom kontrolom te provjerom podataka utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke.

"Predmetno vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost i postupanje Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja", naveli su iz policije.