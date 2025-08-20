Požari sa kojima se Crna Gora suočila prethodnih dana za sobom su ostavili veliku štetu. Ovi teški dani ujedinili su nas sve u borbi da se od vatrene stihije prevashodno sačuvaju životi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

I kako to obično biva, najteže bitke rađaju heroje.

"Stoga, posebno poštovanje i zahvalnost dugujemo pripadnicima službi zaštite i spašavanja koji su danonoćno bili na prvoj liniji odbrane", navode u zajedničkom saopštenju.

Svjesni izuzetnog napora i rizika koje vatrogasci preuzimaju u borbi sa požarima, kao izraz zahvalnosti za uložene napore, Glavni grad će uz saglasnost Vlade Crne Gore vatrogasce finansijski nagraditi u iznosu od po 1.500 eura, odnosno po 500 eura mjesečno u naredna tri mjeseca.

Dodatno, Vlada će pokriti troškove sedmodnevnog boravka svih angažovanih vatrogasaca u Institutu “Dr Simo Milošević”.

U narednom periodu Vlada i Glavni grad će zajednički raditi na dugoročno održivim rješenjima kako bi se osnažili kapaciteti službi zaštite i spašavanja i stvorili bolji uslovi za njihov rad i djelovanje na zaštiti građana i njihove imovine.