Nakon osam dana borbe s vatrenom stihijom koja je zahvatila više crnogorskih opština, situacija se stabilizuje, ali nadležni upozoravaju da opasnost još nije u potpunosti prošla. Svi požari stavljeni su pod kontrolu, a kiša koja je juče pala u okolini Podgorice – posebno na području Pipera i Kučkih korita – donijela je veliko olakšanje vatrogascima, vojsci i mještanima koji su danonoćno gasili požare. Šteta koju su napravili požari tek će da se utvrdi.

Iako je vatra ugašena, posljedice su ogromne. Požari su prouzrokovali veliku materijalnu štetu – uništena su poljoprivredna imanja, vinogradi, zasadi i pomoćni objekti. Tačna procjena gubitaka tek se očekuje, jer još nije sačinjen zvaničan popis izgorjelih kuća i imanja.

Iako je kiša pomogla da se vatra ugasi, nadležni apeluju na građane da ostanu oprezni jer je zemlja i dalje suva, pa postoji opasnost od novih požara.

Kiša je u širokom luku zaobišla dio Danilovgrada u kojem su već danima aktivni požari – Topolovo i Stružnicu, pa je iza vatrogasne službe te opštine još jedna neprespavana noć.

Kako su kazali iz Službe zaštite i spašavanja (SZS) Danilovgrada, juče je iz tri naleta helikopter pokušao da suzbije vatru u tom predjelu.

Sreća je, objašnjavaju, što je riječ o zabačenijem pojasnu, te vikendice nijesu ugrožene.

Problem će, kazali su iz SZS Danilovgrada, nastati ako „vatra pređe put i preseli se na dio gdje zapravo jesu vikendice“.

„Naše ekipe su još gore. Sve stižemo za sada, pa nam nije potrebna pomoć. Nažalost kiša nas je zaobišla u širokom luku“, kazali su Vijestima.

Ovogodišnja požarna sezona, obilježena danima borbe sa vatrenom stihijom širom Crne Gore, mogla bi ostati upisana kao najteža u posljednjih nekoliko decenija. Bilans štete još se svodi, ali je već sada jasno da su posljedice ozbiljne.

Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović ocijenila je da će ova sezona ostaviti dugoročne ekološke i ekonomske posljedice.

“Nažalost, imamo tragične posljedice i jednu žrtvu, što je nenadoknadiv gubitak. Uništen je znatan broj kuća, oštećen je dio kritične infrastrukture, a kroz požare je znatno devastiran biodiverzitet i naši prirodni resursi. Došlo je i do uginuća životinja, kao i do uništavanja zemljišta i šumskih kompleksa. Sve to stvara pogodno tlo za eroziju, nastanak klizišta i poplava”, upozorila je Vojinović.

Ona je naglasila da je ovo ljeto jedno od najtoplijih u istoriji temperaturnih mjerenja, obilježeno produženim toplotnim talasima i sušnim periodima.

“Veliki broj uzastopnih dana sa tropskim temperaturama i noćima, u kombinaciji sa produženim sušama, stvorili su uslove za ove intenzivne požare. Iako se zna da je za najveći broj njih kriv ljudski faktor, klimatske promjene dodatno otežavaju borbu protiv vatrene stihije. Nažalost, na to ćemo morati da računamo i u budućnosti”, poručila je direktorica Centra za klimatske promjene.