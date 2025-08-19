Požari u brdskom zaleđu Budve, na Brajićima i u rejonu Ograđenice i danas su aktivni, a situacija je trenutno pod kontrolom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je Primorskom portalu saopšteno iz Službe zaštite i spašavanja Budva, stanovništvo i imovina nisu ugroženi jer gori na nepristupačnom terenu.

Oni su kazali da kopnenim putem nije moguće prići požarištu, te da je vatru juče gasio vazduhoplov MUP-a Crne Gore.

Požar je, kako su naveli iz Službe zaštite i spašavanja, trenutno pod kontrolom, nije se širio, a ako bude potrebno, shodno procjenama nadležnih, i danas će se razmatrati dejstvo vazduhoplova, prenosi Primorski portal.

Vatrena stihija rasplamsala se juče na području Brajića i Ograđenice uslijed udara groma.