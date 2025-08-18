To je saopšteno iz Službe za odnose s javnošću Glavnog grada Podgorica.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Park šuma Gorica, brdo Ljubović i arheološki lokatiteti Duklja i Medun od danas su ponovo otvoreni za posjetioce.

"Nakon što su park šuma Gorica, brdo Ljubović, arheološki lokatiteti Duklja i Medun, usled povećanog rizika od požara, bili zatvoreni proteklih dana, obavještavamo javnost da su sve pomenute lokacije od danas otvorene za posjetioce. Kao što je ranije saopšteno, situacija po pitanju požara u Podgorici je pod kontrolom, a ekipe Službe zaštite i spašavanja su u pripravnosti i prate stanje na terenu i dalje", piše u saopštenju.