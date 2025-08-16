On je naglasio da je ta lokacija bila lokalizovana i stabilna, ali da jak sjeverni vjetar večeras nije pogodovao.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Većina eklipa podgoričke Službe zaštite i spašavanja upućena je na Stijenu pipersku jer je jak sjeverni vjetar nanovo rasplamsao vatru, kazao je "Vijestima" komandir podgoričke Službe Nikola Bojanović, pišu Vijesti.

On je naglasio da je ta lokacija bila lokalizovana i stabilna, ali da jak sjeverni vjetar večeras nije pogodovao.

"Svi smo u pripravnosti", kazao je Bojanović

On je ranije kazao da su požari u Piperima bili pod kontrolom, ali da nema mjesta za opuštanje.

"Dežuraćemo, a vozila su raspoređena na svim kritičnim punktovima", kazao je Bojanović.

I iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore su nešto ranije saopštili da je situacija sa požarima u Crnoj Gori je stabilna, ali daleko od idealne, a gašeno je danas i u Berima i Bajramovici"

Naglašavaju da je situacija na Kučkim koritima mnogo bolja nego što je bila tokom dana, a tamo dejstvuju dva vojna helikoptera, vatrogasci i mještani.

"U Kučima nema otvorenog plamena, ali mještani svakako dežuraju. Kuči su dobro organizovani", rečeno je "Vijestima"

Pozicija za spasioce i mještane je teža i ozbijlnija u Piperima gdje još ima aktivnih požara, ali u ovom trenutku ne prijete ni životima ni objektima.

Požari su aktivni u Danilovgradu, na Topolovu, gdje je tokom cijelog dana gorjelo, ali i u Nikšiću u mjestima Banjani i Petrovići. U Nikšić je upućen i "Air Tractor" MUP-a Crne Gore. Vatra se i na Topolovu, kod Danivgrada, gasi iz vazduha.

"Situacija se prati iz trenutka u trenutak", rečeno je Vijestima.

Načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica Vojin Vojinović rekao je da je do 17 časova što se tiče aktivnih požara na teritoriji Crne Gore, situacija gotovo nepromijenjena.

"Najkompleksnija situacija i dalje je u Glavnom gradu, u Piperima i Kučima. Od novih požara imali smo požar u Berima, koji je ugašen, a što se tiče Dajbabske gore, aktivni požar je već nekoliko puta apsolutno ugašen i vojnici i volonteri natapaju taj teren. Što se tiče opštine Danilovgrad, aktivni požar u Topolovu, ali smo aposlutno presjekli put da taj požar se ne širi prema Studenom i vikedice nisu ugrožene. Novi požar na toj teritoriji desio se na Bajramovici, ali dejstvovanjem iz vazduha i vatrogasci spasioci iz Danilovgrada su stavili taj požar pod kontrolu. Što se tiče opštine Nikšić, nakon dejstvovanja našeg aviona tipa Air Tractor, situacija je mnogo bolja ali je taj požar i dalje aktivan. U Bijelom Polju imamo aktivan požar u Žuberu, ali smo preusmjerili dva vojna helikoptera na to područje i po riječima komandira i službenika Direktorata područne jedinice Bijelo Polje, situacija je mnogo bolja", rekoa je Vojinović.

"Situacija nije kritična, ali je daleko od stabilne, a vjetar odmaže", kazao je šef podgoričke Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

U mjestu Kopilje, u Piperima, kuće su ranije danas odbranjene od požara, a vatrogascima iz Kotora i Švajcarske pomagali su mještani.

Dio kotorska ekipe je od juče ujutro u Piperima. Najprije su branili, kako su ispričali "Vijestima", Stijenu pipersku, a danas su raspoređeni na rejon Kopilje i Seoca.

Požar u mjestu Kopilje se ranije danas približavao kućama, a u mjestu Seoca požar se spuštao i prema crkvi.

Lokalitet u Seocima uz mještane brane i crnogorski vatrogasci, kao i mješoviti tim iz Švajcarske.

Bojanović je kazao ranije danas "Vijestima" da je trenutno stanje u Kučima i Piperima "koliko-toliko stabilno".

Bojanović, međutim, strahuje od najavljenog vjetra.

"Za danas je tokm dana najavljen vjetar a on za trenutak rasplamsa vatrenu stihiju", kazao je on.

Prema njegovim riječima, svi podgorički vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu, a imaju i pomoć kolega iz inostranstva i iz vazduha.

Vatrena stihija ne smanjuje se ni u Kučima ni u Piperima a vatrogasci uspješno brane kuće od plamenova.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", vatrogasci su juče tokom gašenja požara u Piperima opkoljeni u vatrenom obruču koji su uspjeli da probiju uz nadljudske napore a u jednom trenutku su dobili pojačanje i iz vazduha.

Prethodno je navodno bila otežana komunikacija sa kriznim štabovima pa su jedva uspjeli da iskomuniciraju i zatraže pomoć vazduhoplova.

"Požar je juče u Piperima u jednom trenutku opkolio i vatrogasce zbog čega smo 'pokrenuli' četiri vazduhoplova da ih izvučemo iz vatrenog obruča. Srećom odbranjeni su i kuće i naši i austrijski spasioci" kazali su nezvanično "Vijestima" iz Direktorata.

Trenutno je aktivno više požara i to u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku. U Podgorici ja najkritičnije u Kučima i Piperima, a u Nikšiću u selu Petrovići.

Kad je u pitanju Danilovgrad, i dalje je teško stanje na Topolovu, dok je u Šavniku aktivan požar na lokalitetu Lojanik, a u Bijelom Polju u Žuberu.

Avion crnogorske Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) trebalo bi da bude podrška iz vazduha na lokalitetu Petrovići u Nikšiću.

U Kučima su angažovana oba helikoptera Vojske Crne Gore, a vojnici pružaju podršku i na kopnu i to njih više od 20. "Vijesti" saznaju da su i dalje aktivni zahtjevi za pomoć premo Mehanizma za civilnu zaštitu EU, Mehanizma EADRCC pri NATO i bilateralna saradnja sa Švajcarskom.

Spasilački tim od 50 članova iz Austrije, prema istim informacijama dejstvovaće na lokaciji Stijena piperska, dok je švajcarski tim sa 26 ljudi i četiri vozila raspoređen na lokaciji Kopilje, takođe u Piperima.

Helikopter Bosne i Hercegovine će dejstvovati na lokaciji Bioče-Potoci a helikopter Češke, sa posadom od sedam članova i nosivosti 3,4 tone braniće Stijenu pipersku, Kopilje i Seoce.

Za Nikšić će najvjerovatnije biti upućeni crnogorski avion i helikopter Mađarske, prenose Vijesti.