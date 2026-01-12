logo
Izbio požar na dodjeli Zlatnog globusa: Dok su slavni primali nagrade, iza scene se dešavao haos, isplivao snimak

Autor Ana Živančević
0

Televizijske kamere nisu zabilježile požar koji se desio u prostoriji za novinare.

Izbio požar na dodjeli Zlatnog globusa Izvor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Dok su najveće svjetske zvezde izlazile na scenu na dodjeli Zlatnih globusa kako bi primile svoje nagrade, samo nekoliko metara dalje, iza scene, dogodio se incident.

Prema video-snimku koji je podijelio novinar Kris Gardner, u prostoriji za novinare izbio je požar.

On je na mreži X objasnio da je neko iz ketering tima slučajno prevrnuo upaljeni sterno - konzervisano gorivo koje se koristi za zagrijevanje hrane.

Rekao je da je tepih "na kratko“ bio u plamenu, dok se "dim širio oko ivica“. Srećom, požar je "brzo ugašen“ i čini se da niko nije povrijeđen.

Inače, prestižna dodjela nagrada, koja se održava u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu, u Kaliforniji, naišla je na kritike jer je jedna od nagrada proglašena tokom reklamne pauze. S obzirom na veliki broj priznanja koja se dodjeljuju i ograničeno vrijeme predviđeno za ceremoniju, većina dodjela nagrada nema dovoljno vremena da uživo objavi svaku pojedinačnu kategoriju.

Međutim, kada su Zlatni globusi otkrili pobjednika za najbolju filmsku muziku dok je prenos bio van etra zbog reklama, gledaoci su ostali ogorčeni.

Snimak na kom kompozitor filma "Sinners", Ludvig Goranšon, prima nagradu podijeljen je na mreži X, gdje je ubrzo postao viralan.

"Zlatni globusi su upravo dodijelili nagradu za najbolju muziku tokom reklamne pauze“, glasio je opis uz snimak.

"Tokom reklama?! Odvratno“, odgovorio je jedan korisnik.

"Hvala što si podijelio! Želio/la sam to da vidim. Baš je tužno što to nisu prenosili“, dodao je drugi.

"Imali su vremena da voditeljka Niki Glejzer otpjeva pjesmu, za nagradu za podkast i za stend-ap, ali ne i za muziku?“, zapitao se neko drugi.

"Ne bi smjeli da rade ovako nešto, krajnje nepristojno“, oštro je kritikovao drugi gledalac.

"Nevjerovatno je da urade ovo, a onda imaju predugačku muzičku tačku umjesto toga“, glasio je peti komentar.

Voditeljka Glejzer otvorila je program eksplozivnim monologom, tokom kojeg se obrušila na Ministarstvo pravde predsjednika Donalda Trampa, tvrdeći da zaslužuju nagradu za "najbolju montažu“ nakon objavljivanja snažno redigovanih Epstajnovih dosijea.

Zatim se okrenula Leonardu Dikapriju, uputivši šalu na račun glumčeve sklonosti ka mlađim ženama, a njegova reakcija je postala viralna.

Zlatni Globus dodjela požar

