Trenutno je aktivno više požara i to u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku. U Podgorici ja najkritičnije u Kučima i Piperima, a u Nikšiću u selu Petrovići.

Požari u Crnoj Gori se ne smiruju, a ovog jutra stanje se pogoršalo u nikšićkoj opstini na lokalitetu Petrovići zbog čega je upućena i pomoć iz vazduha, rečeno je "Vijestima" iz direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.

I dalje su najkritičniji Piperi i Kuči, a trenutno na Kučima gaše požare i iz vazduha.

"Situacija nije kritična, ali je daleko od stabilne, a vjetar odmaže", kazao je šef podgoričke Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

U mjestu Kopilje, u Piperima, kuće su odbranjene od požara, a podgoričkim vatrogascima su pomagale kolege iz Kotora i Švajcarske.

Dio kotorska ekipe je od juče ujutro u Piperima. Najprije su branili, kako su ispričali "Vijestima", Stijenu pipersku, a danas su raspoređeni na rejon Kopilje i Seoca.

Požar u mjestu Kopilje se ranije danas približavao kućama, a u mjestu Seoca požar se spuštao i prema crkvi.

Lokalitet u Seocima uz mještane brane i crnogorski vatrogasci, kao i mješoviti tim iz Švajcarske.

Bojanović je kazao ranije danas "Vijestima" da je trenutno stanje u Kučima i Piperima "koliko-toliko stabilno".

Bojanović, međutim, strahuje od najavljenog vjetra.

"Za danas je tokm dana najavljen vjetar a on za trenutak rasplamsa vatrenu stihiju", kazao je on.

Prema njegovim riječima, svi podgorički vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu, a imaju i pomoć kolega iz inostranstva i iz vazduha.

Vatrena stihija ne smanjuje se ni u Kučima ni u Piperima a vatrogasci uspješno brane kuće od plamenova.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", vatrogasci su juče tokom gašenja požara u Piperima opkoljeni u vatrenom obruču koji su uspjeli da probiju uz nadljudske napore a u jednom trenutku su dobili pojačanje i iz vazduha.

Prethodno je navodno bila otežana komunikacija sa kriznim štabovima pa su jedva uspjeli da iskomuniciraju i zatraže pomoć vazduhoplova.

"Požar je juče u Piperima u jednom trenutku opkolio i vatrogasce zbog čega smo 'pokrenuli' četiri vazduhoplova da ih izvučemo iz vatrenog obruča. Srećom odbranjeni su i kuće i naši i austrijski spasioci" kazali su nezvanično "Vijestima" iz Direktorata.

Kad je u pitanju Danilovgrad, i dalje je teško stanje na Topolovu, dok je u Šavniku aktivan požar na lokalitetu Lojanik, a u Bijelom Polju u Žuberu.

Avion crnogorske Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) trebalo bi da bude podrška iz vazduha na lokalitetu Petrovići u Nikšiću.

U Kučima su angažovana oba helikoptera Vojske Crne Gore, a vojnici pružaju podršku i na kopnu i to njih više od 20. "Vijesti" saznaju da su i dalje aktivni zahtjevi za pomoć premo Mehanizma za civilnu zaštitu EU, Mehanizma EADRCC pri NATO i bilateralna saradnja sa Švajcarskom.

Spasilački tim od 50 članova iz Austrije, prema istim informacijama dejstvovaće na lokaciji Stijena piperska, dok je švajcarski tim sa 26 ljudi i četiri vozila raspoređen na lokaciji Kopilje, takođe u Piperima.

Helikopter Bosne i Hercegovine će dejstvovati na lokaciji Bioče-Potoci a helikopter Češke, sa posadom od sedam članova i nosivosti 3,4 tone braniće Stijenu pipersku, Kopilje i Seoce.

Za Nikšić će najvjerovatnije biti upućeni crnogorski avion i helikopter Mađarske, prenose Vijesti.