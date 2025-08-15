"Navedene lokacije će obezbjeđivati Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, Služba komunalne policije i rendžerska služba Agencije za upravljanje zaštićenim područjima"

Brda Gorica i Ljubović neće biti dostupna građanima sve dok nadležne gradske službe i Uprava policije ne procijene da je potencijalna opasnost od požara prošla.

To je reporterima "Vijesti" rekao gradonačelnik Saša Mujović tokom današnjeg obilaska opožarenih lokaliteta u Kučima.

"Postoji jako veliki broj neodgovornih ljudi koji su spremni da počine štetu. Moramo se ponašati naspram toga. Izvinjavamo se dobronamjernim ljudima koji bi htjeli da koriste kapacitete ovih brda, ali ta dva dragulja Podgorice moramo zaštititi", kazao je Mujović.

Da Gorica i Ljubović budu zatvoreni za posjetioce odlučeno je nakon sastanka Mujovića, sa načelnikom CB Podgorica Goranom Jokićem, 12. avgusta.

"Navedene lokacije će obezbjeđivati Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, Služba komunalne policije i rendžerska služba Agencije za upravljanje zaštićenim područjima",saopšteno je tada iz Glavnog grada.