Izvor: MUP Srbije

Posada helikoptera „Kamov“ Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je juče sletio u Podgoricu na poziv Crne Gore, danas je od ranog jutra u punoj misiji gašenja požara na lokaciji Đurkovići – Rogami, objavio je taj resor.

"Naši piloti, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, od 7 časova dejstvuju iz vazduha i do sada su izbacili 248 tona vode u borbi za svaki hektar šume i svaki ljudski život", piše u objavi na Instagramu.

Poručili su da su uvijek spremni da pomognu, jer solidarnost ne poznaje granice.