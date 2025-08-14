Kako se navodi, za nabavku najneophodnijih rezervnih djelova za dva helikoptera MUP-a koja su trenutno van upotrebe, potrebno je izdvojiti oko 50.000 eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada je odobrila, a Ministarstvo finansija dalo pozitivno mišljenje da se opredijeli 300.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u cillju obezbjeđenja neophodnih nabavki rezervnih djelova, popravki i avio goriva neophodnog za kontinuiranog angažovanje helikoptera Direktorata za vanredne situacije MUP-a i Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore koji su angažovani u gašenja požara rasplamsanih širom Crne Gore, prenosi CdM.

Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Generalštab Vojske Crne Gore uputili su zahtjev za hitno obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za održavanje helikoptera i nabavku goriva, kako bi se nastavili zadaci gašenja požara i spašavanja imovine i života građana.

Kako se navodi, za nabavku najneophodnijih rezervnih djelova za dva helikoptera MUP-a koja su trenutno van upotrebe, potrebno je izdvojiti oko 50.000 eura, piše CdM.

“Rezerve avio-goriva helikopterske jedinice Vazduhoplovstva VCG smanjene su na svega pet aktivnih dana rada zbog pojačanih aktivnosti na terenu. Troškovi angažovanja helikoptera iznose oko 1.400 eura po satu leta, od čega je približno 600 eura za pogonska sredstva. Procjenjuje se da će svi angažovani helikopteri raditi najmanje 350 sati, što zahtijeva dodatnih 300.000 eura iz budžetske rezerve”, navode iz Vlade.

Predlog je da sredstva budu odobrena Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku rezervnih djelova, popravke i avio-gorivo, kako bi helikopteri Direktorata za vanredne situacije i Vazduhoplovstva VCG mogli neprekidno da učestvuju u akcijama.

Popunu gorivom obavljaće Jugopetrol AD na aerodromu u Podgorici, a troškove će fakturisati MUP-u.

Ministarstvo finansija je, dopisom od 13. avgusta 2025. godine, dalo pozitivno mišljenje na ovaj zahtjev.