Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je juče pozvao predsjednika Slovačke Petera Pelegrinija.
"Potvrdio mi je da će Slovačka poslati helikopter i posadu koja se trenutno nalazi u misiji u Albaniji, kako bi pomogli našim vatrogascima u borbi protiv požara. Hvala predsjedniče i hvala Slovačkoj",
je Milatović na mreži X.
Pozvao sam juče predsjednika Slovačke@PellegriniP_— Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)August 14, 2025
Potvrdio mi je da će Slovačka poslati helikopter i posadu koja se trenutno nalazi u misiji u Albaniji, kako bi pomogli našim vatrogascima u borbi protiv požara.
Hvala predsjedniče i hvala Slovačkoj!
pic.twitter.com/30UuygfFDt