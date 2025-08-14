Pozvao sam juče predsjednika Slovačke@PellegriniP_



Potvrdio mi je da će Slovačka poslati helikopter i posadu koja se trenutno nalazi u misiji u Albaniji, kako bi pomogli našim vatrogascima u borbi protiv požara.



Hvala predsjedniče i hvala Slovačkoj!



