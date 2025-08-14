Spajić razgovarao sa vicepremijerom UAE

Izvor: Alireza Boeini / Alamy / Alamy / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati angažovaće dva blackhawk helikoptera kao podršku službama zaštite i spašavanja u gašenju požara u Crnoj Gori, dogovoreno je tokom telefonskog razgovora predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića sa Njegovom Ekselencijom šeikom Abdullahom bin Zajed Al Nahjanom, zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.

O mogućnostima pružanja međudržavne podrške u sprječavanju daljeg širenja požara i sanaciji posljedica u zahvaćenim područjima predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić razgovarao je danas sa zamjenikom premijera UAE koji je izrazio čvrstu solidarnost sa narodom Crne Gore i potvrdio spremnost UAE da pruži pomoć i neophodne resurse za ublažavanje posljedica požara.

Premijer Spajić je izarazio zahvalnost Ujedinjenim Arapskim Emiratima na prijateljskom gestu i ukazao na značaj međunarodne saradnje na planu prevazilaženja trenutne situacije. „Vaša podrška, koja dolazi u najvažnijem trenutku za Crnu Goru, još jedna je potvrda izuzetno prijateljskih odnosa naših zemalja“, poručio je Spajić.