Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Stanje sa požarima je sve gore u mjestu Topolovo u danilovgradskoj opštini, a veliki požar koji se u popodnevnim satima desio u Šabovom krugu u području Donjih Martinića je ugašen.

Tako su vatrogasci Službe zaštite i spašavanja (SZŠ) opisali trenutnu situaciju sa požarima u opštini Danilovgrad.

Oni su ranije kazali redakciji da je u Topolovu, u blizini mjesta Studeno, zapaljena velika površina šume, kao i da su se borili sa vatrom koja je prijetila da "proguta" vikendice.

Iz SZŠ Danilovgrad istakli su da su u Topolovu, trenutno, dvije ekipe.

"Ugašen je požar u Šabovom krugu u popodnevnim satima. Nije bilo štete na objektima, ali je sijeno izgorelo", rekli su iz SZŠ Danilovgrad.

Osim Šabovog kruga, gorelo je i u Burumu, u opštini Danilovgrad.