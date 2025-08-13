Tokom ljetnje sezone, požari su na više lokacija u Crnoj Gori pričinili veliku materijalnu štetu elektroenergetskom sistemu – do sada je zamijenjeno preko 150 stubova

Izvor: MONDO/Vlada Crne Gore/S. Matić

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović i izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Vladimir Ivanović, sa saradnicima, obišli su danas sanaciju elektroenergetske infrastrukture u Piperima i na Kakarickoj gori, oštećene u nedavnim požarima, saopšteno je iz CEDIS-a, piše Antena M.

" Na 10 kV izvodu „Piperi“ do sada je izgorjelo oko 50 dalekovodnih stubova, dok broj uništenih stubova na niskonaponskoj mreži još nije utvrđen. Ekipe CEDIS-a su juče uspjele da zamijene čak 17 stubova, kako bi omogućile napajanje pumpi na vodoizvorištu i obezbijedile snabdijevanje vodom za žitelje ovog područja. Radovi na ugradnji novih stubova nastavljeni su i danas. Na Kakarickoj gori sinoć su izgorjela tri stuba na „Vazdušnom dalekovodu Tuzi“. CEDIS raspolaže svim potrebnim resursima za sanaciju oštećenih elektroenergetskih objekata, a ekipe održavanja ulažu izuzetne napore kako bi u rekordnom roku uspostavili redovno napajanje."

Tokom ljetnje sezone, požari su na više lokacija u Crnoj Gori pričinili veliku materijalnu štetu elektroenergetskom sistemu – do sada je zamijenjeno preko 150 stubova na području opština Plužine, Podgorica, Žabljak i Pljevlja. Požari su i dalje aktivni, pa podaci nijesu konačni - navodi se u saopštenju.

Dodaju da sve ekipe CEDIS-a rade u otežanim uslovima, a zbog ekstremnih temperatura i aktivnih požara nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dalji razvoj situacije.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva i CEDIS-a upućen je apel građanima da budu posebno oprezni i odgovorni prilikom rukovanja vatrom na otvorenom prostoru, kako bi se spriječile situacije koje ugrožavaju bezbjednost ljudi, imovine i stabilnost elektroenergetske mreže.

Podsjeća se da nepažnja ili neodgovorno postupanje može izazvati velike materijalne štete i prekide u snabdijevanju električnom energijom, prenosi Antena M.