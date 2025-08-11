Trenutno su aktivni požari u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane Dragan Krapović dao je naredbu da se kompletna mehanizacija Vojske Crne Gore stavi na raspolaganje civilnim službama zaštite i spašavanja, saznaju "Vijesti" u Ministarstvu odbrane.

Osim mehanizacije i kompletno ljudstvo Vojske Crne Gore je na raspolaganju za gašenje požara, dodali su.

Pripadnici Vojske Crne Gore učestvovali su danas u gašenju požara na više lokacija.