Vatrogasci ulažu nadljudske napore u pokušavaju da se izbore sa vatrom ,a strahuju šta im donosi predstojeća noć i trenutno najveći neprijatelj - jak vjetar.

Izvor: MONDO

U Podgorici se teško diše,a još teže nakon najnovijih požara koji su izbili večeras na više lokacija.

Šef podgoričkih vatrogasaca Nikola Bojanović kazao je Televiziju Vijesti da je aktivan veliki požar u Gornjoj Gorici zbog koga je večeras zatvoren i magistralni put ka Nikšiću, a u međuvremenu je buknulo i u Kokotima, Smokovcu, Kučima, Zeti, Dahni...

Bojanović kaže da večeras imaju novo žarište i u Piperima, nakon što je požar u Đurkovićima popodne djelimično stavljen pod kontrolu.

Vatrogasci ulažu nadljudske napore u pokušavaju da se izbore sa vatrom ,a strahuju šta im donosi predstojeća noć i trenutno najveći neprijatelj - jak vjetar.

Požar koji je danas izbio u Čanju je pod kontrolom ,a na terenu iz preventivnih razloga večeras dežura nekoliko vatrogasnih ekipa, saopštio je Televiziji Vijesti načelnik barske službe zaštite i spašavanja Aco Vulević.

U Bijelom Polju je lokalizovan požar na lokalitetu Biokovac - Grab,dok je požar na Žuberu trenutno pod kontrolom.

Jedna ekipa bjelopoljskih vatrogasaca,kako saznaje Televizija Vijesti,upućena je u Podgoricu kao ispomoć.