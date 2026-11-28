Iz Ministarstva su kazali da su odmah nakon incidenta preduzete aktivnosti radi utvrđivanja načina na koji je došlo do povređivanja.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Pripadnik Vojske Crne Gore povrijeđen je tokom izvođenja obuke na vojnom poligonu Trubjela, prilikom rukovanja puškomitraljezom M84. Nakon incidenta, vojnik je prevezen u Opštu bolnicu Nikšić, gdje je zadržan na liječenju, prenose Vijesti.

Informaciju su „Vijestima“ potvrdili iz Ministarstva odbrane (MO), navodeći da su o događaju obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo. Iz tog resora najavili su i da će sprovesti internu provjeru kako bi se utvrdile sve okolnosti povređivanja, uključujući i to da li su tokom obuke poštovane propisane bezbjednosne procedure.

„Tokom realizacije stručno-specijalističke obuke na vojnom poligonu Trubjela, došlo je do povređivanja pripadnika Vojske Crne Gore prilikom rukovanja puškomitraljezom M84. Tokom obuke korišćena je manevarska municija. Povrijeđeni pripadnik Vojske Crne Gore odmah je transportovan u Opštu bolnicu Nikšić, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, nakon čega je zadržan na liječenju“, navodi se u odgovorima MO dostavljenim redakciji.

Iz Ministarstva su kazali da su odmah nakon incidenta preduzete aktivnosti radi utvrđivanja načina na koji je došlo do povređivanja.

„Na lice mjesta izašli su pripadnici Čete Vojne policije, a o događaju su obaviješteni Uprava policije i nadležno državno tužilaštvo, koji postupaju u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Vojska Crne Gore će, u skladu sa svojim nadležnostima, izvršiti provjeru okolnosti događaja, uključujući primjenu propisanih mjera bezbjednosti tokom realizacije obuke. Sve okolnosti događaja biće utvrđene nakon okončanja postupanja nadležnih organa“, saopštili su iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović.

Manevarska municija koristi se tokom vojnih vježbi za simulaciju borbenih dejstava. Iako ne sadrži klasično zrno, njena upotreba može dovesti do ozbiljnih, pa čak i smrtonosnih povreda.

Za sada nije poznato na koji način je vojnik zadobio povrede, odnosno da li je do incidenta došlo usljed opaljenja manevarske municije, eventualnog mehaničkog kvara na oružju ili nekog drugog razloga. Iz Ministarstva odbrane nijesu precizirali te okolnosti, a konačni odgovori očekuju se nakon završetka postupanja nadležnih organa.