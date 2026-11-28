Korejski regulator smatra da je Apple reklamirao devet Apple Intelligence funkcija, iako četiri nisu bile dostupne na vrijeme.

Izvor: YouTube / MacRumors

Južnokorejska Komisija za fer trgovinu tvrdi da je kompanija Apple dovela kupce iPhone 16 telefona u zabludu reklamiranjem funkcija vještačke inteligencije koje nijesu bile dostupne u najavljenom roku. Prema nalazima istražitelja, kompanija je predstavljala Apple Intelligence opcije kao spremne za korišćenje, iako nije bilo jasno kada će pojedine funkcije biti uvedene, pa čak ni da li će uopšte biti dostupne.

Kada je iPhone 16 predstavljen u septembru 2024. godine, Apple je reklamirao devet funkcija pod nazivom Apple Intelligence. Međutim, četiri od njih nijesu bile dostupne u najavljenom periodu. Riječ je o funkciji Genmoji, koja omogućava kreiranje sopstvenih emotikona, alatu Image Playground za generisanje slika, kao i dvije nadogradnje Siri asistenta, uključujući mogućnost razumijevanja ličnog konteksta korisnika.

Apple je u februaru 2025. godine najavio da će podrška za korejski jezik biti uvedena početkom aprila, ali je Siri asistent sa podrškom za korejski jezik postao dostupan tek prošlog mjeseca, godinu i po nakon predstavljanja telefona.

Istražitelji smatraju da je Apple prikrio ili umanjio značaj informacija koje su kupcima bile važne prilikom donošenja odluke o kupovini. Takvo postupanje ocijenili su kao ozbiljan prekršaj, zbog čega su predložili korektivne mjere i novčanu kaznu koja bi mogla dostići 53,6 milijardi vona, odnosno oko 37 miliona eura.

Apple se ne slaže sa zaključcima regulatora. Kompanija je za portal MacRumors saopštila da je sarađivala sa istražiteljima, ističući da korisnici u Južnoj Koreji već imaju pristup desetinama funkcija vještačke inteligencije. Najavili su i da će svoju odbranu iznijeti pred komisijom.

Ovo nije prvi put da se Apple suočava sa problemima zbog reklamiranja Apple Intelligence funkcija. U maju je kompanija pristala na nagodbu vrijednu 250 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru kolektivne tužbe kupaca koji su tvrdili da su dovedeni u zabludu u vezi sa mogućnostima vještačke inteligencije i novom verzijom Siri asistenta.

Problema sa korejskim regulatorom imao je i Samsung. Prošlog mjeseca toj kompaniji izrečena je privremena kazna od 20,1 milijardu vona zbog reklamiranja telefona Galaxy S21 i S22, kao i tableta Tab S8, bez navođenja da aplikacija Game Optimizing Service ograničava performanse uređaja tokom igranja video-igara.