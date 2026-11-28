Travel eSIM omogućiće kupovinu paketa mobilnog interneta direktno u WhatsAppu, uz automatsku aktivaciju po dolasku u inostranstvo i bez promene postojećeg broja.

Izvor: MONDO portal.

Putnici koji u inostranstvu imaju problema sa visokim troškovima rominga ili pronalaženjem lokalnih SIM kartica na aerodromima uskoro bi mogli da dobiju praktično rješenje direktno u aplikaciji koju svakodnevno koriste. WhatsApp uvodi opciju Travel eSIM, koja omogućava kupovinu i aktivaciju paketa mobilnog interneta bez napuštanja aplikacije, a usluga će najprije biti dostupna korisnicima Android i iOS uređaja u odabranim zemljama.

Princip korišćenja je jednostavan: prije putovanja korisnik u aplikaciji bira zemlju i željeni internet paket, nakon čega WhatsApp omogućava instalaciju digitalne SIM kartice na telefonu. Čim avion sleti i uređaj se poveže na lokalnu mrežu u inostranstvu, internet se automatski aktivira, uz obavještenje na ekranu.

Postojeći broj telefona pritom ostaje aktivan, pa WhatsApp nastavlja da funkcioniše kao i kod kuće. S obzirom na to da je riječ o kartici namijenjenoj isključivo prenosu podataka, korisnici preko nje neće dobiti lokalni broj za klasične pozive i SMS poruke.

Kako otkriva portal WABetaInfo, nova opcija biće dostupna u podešavanjima naloga. U testnoj verziji ponuđeni su paketi sa određenom količinom gigabajta, ali i mogućnost neograničenog interneta za pojedine destinacije. Dopuna potrošenog internet saobraćaja obavljaće se jednim klikom, bez potrebe za ponovnom instalacijom eSIM kartice.

Jedini preduslov za korišćenje ove usluge jeste da telefon podržava eSIM tehnologiju, koja još nije dostupna na pojedinim starijim i jeftinijim modelima uređaja.

WhatsApp na ovom servisu sarađuje sa operatorima i provajderima kao što su Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon i 1Global, uz najavu proširenja mreže partnera.

Ovim potezom WhatsApp nastoji da uhvati korak sa jednim od glavnih konkurenata na našem tržištu. Viber je identičnu uslugu, pod nazivom Viber eSIM, u Srbiji lansirao još u maju ove godine, omogućavajući korisnicima da internet pakete za stotine svjetskih destinacija kupuju direktno iz aplikacije, bez instaliranja dodatnih programa.