Nedžad Korać (54), kojeg Sjedinjene Američke Države (SAD) traže zbog sumnje da je počinio šest krivičnih djela, uhapšen je u Crnoj Gori u zajedničkoj akciji Uprave policije Crne Gore i američkog Federalnog istražnog biroa (FBI).

Izvor: Profimedia

Iz Uprave policije saopšteno je da je Korać lociran i uhapšen sinoć u Podgorici, nakon razmjene operativnih i obavještajnih informacija sa američkim partnerima.

"U zajedničkoj, koordinisanoj akciji Uprave policije i Federalnog istražnog biroa (FBI), u Crnoj Gori je lociran i lišen slobode N. K. (54), kojeg Sjedinjene Američke Države potražuju zbog šest krivičnih djela. Policijski službenici FAST tima za međunarodne ciljane potrage NCB Interpola Podgorica sinoć su, na osnovu prethodno razmijenjenih operativnih i obavještajnih podataka sa partnerskom službom Federalnog istražnog biroa (FBI), u Podgorici locirali međunarodno traženo lice N. K. i lišili ga slobode, postupajući po međunarodnoj potjernici raspisanoj za njim", navodi se u saopštenju.

Potjernicu je raspisao NCB Interpola Vašington, na zahtjev FBI-ja, a na osnovu naredbe Okružnog suda za istočni okrug Njujorka.

Prema navodima policije, Korać se u SAD sumnjiči za šest krivičnih djela: dva razbojništva u saizvršilaštvu, zloupotrebu pasoša, tešku krađu identiteta, zelenašenje i zelenašenje u saizvršilaštvu.

Za svako od navedenih krivičnih djela američkim zakonodavstvom predviđena je kazna zatvora do 20 godina.

Iz Uprave policije navode i da se jedan od slučajeva odnosi na događaj tokom kojeg je Korać, bježeći vozilom od policijskih službenika u Njujorku, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradao jedan građanin u Kvinsu.

Međunarodna potjernica postala je dostupna NCB Interpola Podgorica 18. novembra. Nakon toga pokrenute su intenzivne provjere i operativne aktivnosti, uz kontinuiranu razmjenu informacija sa američkim bezbjednosnim službama, što je dovelo do njegovog lociranja u jednom objektu u Podgorici.

Posebno se ističe podatak da je Korać, tokom skrivanja i bjekstva od pravosudnih organa, navodno koristio čak 29 različitih identiteta, pored svog pravog imena.

"Lišenju slobode ovog lica prethodili su intenzivna saradnja i razmjena operativnih podataka službenika NCB Interpola Podgorica – FAST tima za međunarodne ciljane potrage sa partnerskim službama za sprovođenje zakona Sjedinjenih Američkih Država, kao i sprovođenje operativno-taktičkih mjera i radnji od strane službenika Uprave policije. Ove aktivnosti rezultirale su preciznim lociranjem i lišenjem slobode međunarodno traženog lica, čime je još jednom potvrđen kontinuitet uspješne saradnje, razmjene obavještajnih i operativnih informacija između Uprave policije Crne Gore i Federalnog istražnog biroa (FBI), koja omogućava blagovremeno lociranje i lišenje slobode najtraženijih bjegunaca sa FBI liste", piše u saopštenju.

Iz policije je saopšteno da će uhapšeni u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

Nakon toga slijedi komunikacija između pravosudnih institucija Crne Gore i SAD, radi sprovođenja postupka izručenja američkim pravosudnim organima.

"Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u cilju sprovođenja postupka izručenja ovog lica nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u saopštenju.