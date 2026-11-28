On je ocijenio da pojedini politički akteri Vladu optužuju za rast cijena, uključujući poskupljenja goriva i hrane koja su, kako navodi, posljedica globalnih kretanja, dok istovremeno ne prepoznaju isti problem kada sami predlažu povećanje zarada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Generalni sekretar Pokreta Evropa sad (PES) Boris Pejović ocijenio je da najveći protivnici Euro modela dolaze iz redova političkih aktera koji su donedavno zagovarali povećanje zarada i kritikovali Vladu zbog nedovoljne brige o životnom standardu građana, prenosi Dan.

Kako je poručio, isti oni koji su ranije predlagali veće plate, penzije i dječije dodatke, sada se protive programu čiji je cilj dodatno povećanje zarada u odnosu na rast cijena.

"Iz istih redova odakle su se predlagale veće plate, penzije, dječiji dodaci i optuživala sadašnja Vlada za nedostatak empatije i odgovornosti, danas se vrši mobilizacija protiv programa koji ima cilj da mnogo više uveća zarade u odnosu na poskupljenja", kazao je Pejović.

On je ocijenio da pojedini politički akteri Vladu optužuju za rast cijena, uključujući poskupljenja goriva i hrane koja su, kako navodi, posljedica globalnih kretanja, dok istovremeno ne prepoznaju isti problem kada sami predlažu povećanje zarada.

Prema njegovim riječima, takvi predlozi se predstavljaju kao održivi, uprkos ranijim tvrdnjama da su prethodna povećanja dovela do narušavanja javnih finansija.

"Dakle, pojedini akteri osim što su kontradiktorni, navlače sumnju da stoje iza akcije i kampanje podizanja cijena, samo sa ciljem nametanja utiska da sve što aktuelna Vlada predloži za unapređenje životnog standarda ne valja i nema smisla", kazao je generalni sekretar PES-a.

Pejović smatra da je dio javne kampanje protiv Euro modela usmjeren na stvaranje utiska da su prijedlozi za poboljšanje životnog standarda prihvatljivi samo ukoliko dolaze iz opozicionih redova.

Dodao je da se današnji kritičari tog programa, dok su bili na vlasti, nijesu posebno isticali kao zagovornici boljeg životnog standarda građana.

"U tom slučaju nema poskupljenja, nema ni globalne inflacije, nema budžetskog deficita, nema zatvaranja radnih mjesta, nema skepticizma i sve je konačno apsolutno održivo", naveo je Pejović u saopštenju.