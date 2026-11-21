Ekipe su i jutros na terenu i potraga se nastavlja.

Izvor: MONDO

Potraga za šestogodišnjim dječakom koji je juče upao u rijeku Ribnicu na Koniku trajala je tokom noći, a nastavljena je i jutros.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je jutros za Portal RTV Podgorica da su ekipe na terenu i da se potraga nastavlja.

U akciji traganja učestvuju pripadnici Službe zaštite i spašavanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dječak je juče tokom igre upao u Ribnicu, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

Iz Službe zaštite i spašavanja kazali su juče našo televiziji da su prijavu dobili u 14.08 sati i da im je rečeno da je dijete tokom igre upalo u Ribnicu u dijelu rijeke u naselju Konik.

“Na teren smo odmah poslali četiri ekipe i brzo još dvije uključili, što znači da je u tom trenutku više od 15 vatrogasaca bilo na terenu i tragalo za nestalim djetetom. Pokrili smo sve ključne tačke, odnosno od mjesta gdje je prijavljen nestanak djeteta do tačke ulivanja rijeke Ribnice u Moraču. U akciji su nam pomogli pripadnici MUP-a, kao i jedan broj građana, koji su se odazvali pozivu. Nažalost, uz svu dobru volju i želju da nađemo nestalo dijete u tome nismo uspjeli“, kazao je juče Marko Radulović iz Službe zaštite i spasavanja za RTV Podgorica.

Mještani Konika apelovali su na građane da se uključe u potragu.