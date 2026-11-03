Današnje ročište glavnog pretresa nastavljeno je uvidom u televizijske emisije na kojima je gostovao Katnić, nakon što je penzionisan.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

“Ne postoji nikakva moja odgovornost, niti učešće u bjekstvu Radoja Zvicera. Očekivao sam i bilo je elementarno korektno da me zastupnik optužnice amnestirao od navodne odgovornosti za bjekstvo Zvicera”, izjavio je bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, prenose Vijesti.

Izjašnjenje Lazovića uslijedilo je nakon što su na zahtjev specijalnog držabnog tužioca Miloša Šoškića pregledani inserti intervjua koje je Katnić dao nakon penzionisanja, gdje je u emisiji Načisto tadašnja direktorica MANS -a Vanja Ćalović upitala kako je moguće da je pobjegao Zvicer ako su Veljko Belivuk i Marko Miljković kao i njihovi "domaćini" bili pod nadzorom 24 sata.

“Iz dokaza proizilazi da je Zvicer u saobraćaju kontrolisan 23. marta 2021. godine a meni je služba prestala 1.marta 2021. Tužilac i dalje postavlja pitanja kako je pobjegao Zvicer i pokušava se stvoriti predstava da sam mu ja omogućio bjekstvo”, upozorio je Lazović.

Dodao je da je sve istina što je rekao za Belivuka i Miljkovića i da ima potrebu da odgovori na pitanje NVO aktivistkinje i novinara da ne postoji njegova odgovornost, niti učešće u bjekstvu Zvicera.

Lazović je ponovio da nikada nije vidio da njegov sin Petar Lazović koristi kriptovani telefon, niti je imao saznanja za bilo kakve poruke.

“Za 30 godina nikada nijesam otkrio ime svog izvora, niti sam pitao svoje saradnike ko su im izvori za informacije”, zaključio je Lazović.

Današnje ročište glavnog pretresa nastavljeno je uvidom u televizijske emisije na kojima je gostovao Katnić, nakon što je penzionisan.