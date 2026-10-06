Bivši funkcioner Uprave policije Zoran Lazović kazao je da će, ako njegova odbrana bez njegove saglasnosti zatraži ukidanje pritvora, tražiti da sud to ne uvaži.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U Višem sudu u Podgorici, danas je nastavljeno suđenje Lazoviću, nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

U obraćanju specijalnom vijeću kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, okrivljeni Lazović je kazao da je, peti put zaredom, odbio da njegova odbrana podnese zahtjev za ukidanje pritvora, pišu Vijesti.

“Ako odbrana bez moje saglasnosti zatraži ukidanje pritvora, tražiću da sud to ne uvaži. Rekao sam da ću od Vas tražiti da ne uvažite taj zahtjev, ukoliko ga podnesu bez moje saglasnosti”, istakao je Lazović.

Njegove riječi je potvrdio jedan od njegovih branilaca, advokat Stefan Jovanović.

“Jer hoće da se sve čuje i raspravi u sudnici i da iz ovog postupka izađe nakon donošenja odluke”, kazao je Jovanović, prenose Vijesti.