Specijalni tužilac Miloš Šoškić je naveo da je policija 27. marta 2021. godine zaustavila Zvicera u saobraćaju i da se on u tom periodu slobodno kretao Crnom Gorom

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Prvi put danas čujem da se šef kavačkog klana Radoje Zvicer 1. aprila 2021. godine slobodno kretao Crnom Gorom i da je, kako tužilac kaže, potpisao punomoćje advokatima u Crnoj Gori. Ako je to tačno, onda je to slabost bezbjednosnih službi, a ne Milivoja Katnića", izjavio je danas pred Višim sudom u Podgorici nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić koji je, između ostalog, optužen da je štitio Radoja Zvicera i ostale pripadnike kavačkog klana od krivičnog gonjenja, piše Pobjeda.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić, koji potpisuje optužnicu, pročitao je danas sadržaj iz operativne inicijative koja se tiče pretresa objekata Radoja Zvicera 2021. godine ali i njegove povezanosti sa pripremanjem ubistva pokojnog Milića Šakovića, koji je važio za visokorangiranog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana.

Šoškić je, između ostalog, naveo da je policija 27. marta 2021. godine zaustavila u saobraćaju i da se on u tom periodu slobodno kretao Crnom Gorom, napominjući da je prvi paket Skaj komunikacije Tužilaštvu dostavljen 25. marta 2021. godine.

"Već tada je Radoje Zvicer bio identifikovan na Skaju i da je planirao likvidaciju Šakovića. A 1.4.2021. godine je potpisao punomoćje svojim advokatima" istakao je tužilac Šoškić i dodao da je tako stvaran privid da se prema njemu "preduzumaju radnje" a sve sa "ciljem da mu se omogući da pobjegne".

Time je nastavljeno suđenje u postupku koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića koje Specijalno državno tužilaštvo tereti da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Jedan od branilaca Lazovića, advokat Zoran Piperović, saopšto je da nije jasno kakve veze njegov branjenik ima sa ovim događajima, s obzirom da je Zoranu Lazoviću 1. marta 2021. godine prestao rad u službi.

"To samo pokazuje koliko smo bili u pravu. Jer nije bilo nikakve OKG, nije bilo trećeg člana, nego je Saša Čađenović silu na sramotu ubačen da bi se spojilo nespojivo" istakao je advokat Piperović.

Sa stavom Piperovića bio je saglasan drugi branilac Lazovića, advokat Stefan Jovanović, koji je ukazao da se može govoriti ni o inkriminacij Lazovića, ni o organizovanoj kriminalnoj grupi.

"Danas smo trebali da čujemo, kao što nismo, da je naš branjenik kao navodni šef OKG naredi Čađenoviću da nešto uradi ili ne uradi. Ne da nismo čuli, nego naš branjenik tada nije bio u službi" naglasio je Jovanović.

On je, pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, ustvrdio da se konstrukcija SDT-a urušava sama od sebe jer je, kako je rekao, nelogična i kontradiktorna.

Optuženi Čađenović je istakao da je upravo on 2021. godine pokrenuo istragu protiv Zvicera i još sedam osoba zbog ubistva Nikole Stanišića.

"Epilog te istrage je podizanje optužnice " naveo je Čađenović.

U nastavku dokaznog postupka, tužilac Šoškić se osvrnuo na iskaz svjedoka saradnika Milana Kankaraša koji je tada Tužilaštvu, između ostalog, ispričao da je glavnu ulogu u prodaji kokaina na području Herceg Novog preuzeo odbjegli Duško Roganović, nakon što je njegov brat Vladimir ubijen u Beču.

Za tužioca Šoškića je sporno što SDT nije procesuiralo Roganovića nakon iskaza Kankaraša koji je kasnije postao svjedok saradnik.

"Odlukom Čađenovića i Katnića, Duško Roganović nije procesuiran već je to SDT učinilo 2023. godine zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne organizacije" saopštio je Šoškić.

Advokat Jovanović je kazao da se ni u ovom slučaju ne pominje Lazović.

"Duško. Duško. Duško. Ima li ovdje našeg branjenika. Nema. Pod plaštom spisa predmeta čitaju se pismena koja nijesu u skladu sa odredbama ZKP" istakao je on.

Čađenovoć je pojasnio da se neko ne može optužiti samo na osnovu iskaza svjedoka saradnika a bez drugih dokaza.

"Da li je tada bilo nešto na skaju ja ne znam jer 2020. u martu nijesmo znali za tu aplikaciju. Da sam se Zviceru "zakleo” da ću čuvati Duška Roganovića i kavčane valjda bih ja saslušavao Kankaraša i ne bih mu dodijelo status svjedoka saradnika" poručio je Čađenović.