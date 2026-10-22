U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, danas je sud izvršio uvid u poruke i nekoliko fotografija koje su dio sadržaja mobilnih telefona optuženih, prenose Vijesti.

Na predlog odbrane, prikazane su i fotografije iz telefona optuženog Lazovića na kojima se vide ovce. Na zahtjev specijalnog tužioca Miloša Šoškića prikazana je fotografija iz Katnićevog telefona koja je napravljena u kancelariji Specijalnog državnog tužilaštva na kojoj je penzionisani specijalni tužilac sa novinarkom Oliverom Lakić.

Advokat Stefan Jovanović je naglasio da su vještačena tri telefona optužnog Lazovića od 2013. do 2024. godine.

“U to vrijeme naš branjenik Zoran Lazović je primio pet poruka. Nijednu nije poslao. Fotografije na kojima se vide ovce služe da ukažem na pravni besmisao. Imate uvid u 11 godina nečijeg života i naš branjenik navodni organizator sa Katnićem i Čađenovićem nema komunikaciju, a kamoli da daje naredbe, uputstva, sugestiju navodnim članovima. Ove fotografije na kojima se vide ovce potvrđuju da se 2013. godine Lazović bavio poljoprivredom. Kada je u pitanju mobilni Milivoja Katnića u izvještaju na 14.249 stranica nemate nijednu komunikaciju sa našim branjenikom”, istakao je advokat Jovanović, pišu Vijesti.

Sud je danas izvršio uvid u nekoliko fotografija. Jedna od sprovedenih fotografija odnosi se na poruke koje je tadašnji potpredsjednik Vlade Crne Gore i koordinator službi bezbjednosti Dritan Abazović poslao tadašnjem GST Milivoju Katniću.

Advokat Stefan Jovanović je citirao te Abazovićeve poruke: "Ovo je bruka šta rade ovi ljudi" i "Da vas pozdravim, odlično je ovo". Odbrana je naglasila da su poruke poslate 27. i 28. januara 2021, od strane Dritana Abazovića upućene Milivoju Katniću i to u vrijeme aktivnosti SDT-a povodom Marka Miljkovića i Veljka Belivuka.

Advokat Stefan Jovanović, koji je i predložio da se ove poruke sprovedu kao dokaz, jasno ukazuju da je u januaru 2021. godine kada je Katnić, prema stavu SDT-a, bio član grupe koju je navodno organizovao Lazović, dobio podršku od Abazovića, potpredsjednika Vlade i koordinatora službi bezbjednosti, prenose Vijesti.

“To dovoljno govori samo za sebe”, rekao je advokat Jovanović.

Advokat Nikola Martinović je tim povodom rekao: "Ta se poruka odnosi na čestitanje završenih aktivnosti u predmetu za šta su oni danas na optuženičkoj klupi".

Optuženi Katnić je sudu pojasnio kako je nastala fotografija na kojoj on grli novinarku. Naveo je da je nastala prilikom jednog dolaska novinarke u SDT, a koja mu je prijatelj. Istakao je i da je on bio među prvima koji je došao u porodicu Olivere Lakić kada je bila ranjena i da je tada pružio zaštitu kao Milivoje Katnić, ne kao tužilac. Naveo je da ima i novinara koji su mnogo više puta dolazili kod njega u SDT, nego što je dolazila Lakić, prenose Vijesti.

Odbrana je sudu naglasila da se isto to tužilaštvo pozivalo na objave portala "Libertas" o Skaj porukama.

Advokat Zoran Piperović je kazao da taj portal nije bio "nježan" kada su u pitanju Petar Lazović, Zoran Lazović i ova navodna OKG čiji su članovi Katnić i Čađenović.

Nakon što je kao dokaz sprovedena fotografija na kojoj se vide ovce u toru, advokat Zoran Piperović je kazao da je "od silne OKG, droge, cigareta, krvavih ruku Zorana Lazovića, rezultat su - ovce". Dodao je da je, nakon ovakvih dokaza SDT-a, sramota ako sud danas vrati Katnića i Lazovića u pritvor.