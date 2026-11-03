Suđenje Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu, i nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Bivši premijer Dritan Abazović poslao mi je poruku u kojoj se, između ostalog, navodi: Samo se ne opterećuj, ne mogu ti ništa. Idi ti po svom planu - i išao sam, gonio pripadnike organizovanih kriminalnih grupa i evo gdje sam dospio", saopštio je danas bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kojem se, zajedno sa nekadašnjim visokim policijskim funkcionerom Zoranom Lazovićem i suspendovanim tužiocem Sašom Čađenovićem, sudi zbog sumnje da su zloupotrebom položaja navodno pomagali pripadnike kavačke kriminalne organizacije, prenosi Pobjeda.

Današnje ročište nastavljeno je uvidom u televizijske emisije na kojima je gostovao Katnić, nakon što je penzionisan i više nije obavljao funkciju GST.

U emisiji “Ekskluzivni intervju” koja je emitovana 29. avgusta 2022. godine na RTV Podgorica, Katnić je komentarisao najavu da će protiv Abazovića podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je zajedno sa pripadnicima OKG pripremao njegovu likvidaciju, od čega je kasnije odustao.

"Podnijeću krivičnu prijavu protiv njega jer me optužio za šverc cigareta i jer me ne optuživao za bliske veze sa Bemaksom. Moj tim je zaplijenio 70 miliona eura cigara, a nikada nijesam sjedio ni sa kim iz Bemaksa, možda sam ih katkad sreo na neko pokajanje", rekao je tada Katnić za RTV PG.

U istoj emisiji saopštio je da “ovi iz Europola nisu baš dobro razumjeli ove Skaj komunikacije” kao i da su “kontakt tačke iz Crne Gore htjeli da se malo proslave.”

"To je moj zaključak. Nisu nas obavijestili da se planira moje i ubistva Saše Čađenovića, Zorana Lazovića i njegovog sina Petra. Jednim metkom su htjeli da ubiju dva lava, ne mogu reći zeca, jer sam ja lav", jasan je bio tada Katnić, prenosi Pobjeda.

Govoreći o suspendovanom policajcu Petru Lazoviću koji je prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora zbog pripadništva kavačkom klanu odbjeglog Radoja Zvicera, bivši GST je bio kategoričan da je Lazović radio bezrezervno.

"Ušao je u rizik. Oni koji su ga poslali tamo napravili su katastrofu", naveo je Katnić u emisiji.

Osim tada, naglasio je da se Petar Lazović izjasnio na 40 strana u vezi svake fotografije, svake poruke kojih je bilo na hiljade.

"Sve se kasnije potvrdilo, u svakom zarezu. Nakon njega, saslušane su i policijske starješine", istakao je Katnić 2022. godine objašnjavajući zbog čega ga nisu gonili.

Sa druge strane, specijalni tužilac Miloš Šoškić reagovao je na te navode Katnića, poručujući da to nije tačno.

"Iz spisa proizlazi da su policijske starješine saslušavane kao svjedoci, nakon čega je sačinjena zamolnica za prikupljanje obavještenja od Europola. Tek onda je Lazović saslušan", naveo je Šoškić.

Pored emisije sa RTV Podgorica, u sudnici su pregledani segmenti emisije “Načisto” TV Vijesti u kojoj su gostovali Katnić i tadašnja izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović.

Šoškić se, potom, osvrnuo na dio diskusije iz te emisije koji se odnosio na ulazak srpskih državljana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnu Goru.

"Na pitanje autora emisije ko je pustio Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru izbjegava odgovor, čita statističke podatke i brani SPO. Takođe, navodi da su njih dvojica puštena na zahtjev kolega iz Srbije, a iz Srbije nije bilo zahtjeva da se skine zabrana ulaska. Nema ni odgovor na pitanje kako je pobjegao Radoje Zvicer", obrazložio ne Šoškić, navodi Pobjeda.

Branilac Zorana Lazovića, advokat Zoran Piperović, problematizovao je što su se u sudnici prikazivali djelovi emisija u kojima je Katnić gostovao nakon što je penzionisan.

"Došli smo u situaciju da analiziramo ono što je govorio kao penzioner, nakon što mu je prestao mandat. On je u slobodnom kazivanju sa novinarom vršio retrospektivu svog djelovanja. Pa se upoređuje šta je rekao u emisiji kao penzioner sa onim što je rekao kao okrivljeni. Ako mislite da to može, urte!" rekao je Piperović.

Sa njegovim stavom bile su saglasne njegove kolege, advokati Nikola Martinović i Stefan Jovanović, takođe branioci Lazovića.

"Nedopustivo je porediti iskaz dat u medijima sa iskazom u postupku. Emisija “Načisto” bila je medijska priprema za ono što će kasnije uslijediti", kazao je advokat Martinović, aludirajući na procesuiranje Katnića koji je nekad bio na čelu SDT i uživao povjerenje građana, a danas se nalazi na optuženičkoj klupi.

Primjedbe na navode tužioca Šoškića, Katnić danas nije iznosio jer je suđenje prekinuto, pa će to učiniti na ročištu 10. novembra.