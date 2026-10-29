Ukazao je i da ove komunikacije, kako tvrdi, nijesu predložene u optužnici protiv njega i Zorana Lazovića kao dokazi za navedeni oblik uticaja, iako su ranije korišćene prilikom obrazlaganja osnovane sumnje.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ponovo je pred podgoričkim Višim sudom osporio tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da njegove komunikacije sa Petrom Lazovićem, Anom Đukanović i pojedinim novinarima potvrđuju da je djelovao u okviru kriminalne organizacije Zorana Lazovića, utičući na političku vlast i javno mnjenje i štiteći pripadnike kriminalnih struktura od krivičnog gonjenja, prenosi Pobjeda.

Tokom nastavka izjašnjenja o porukama pronađenim u njegovom mobilnom telefonu, Katnić je ponovio da su njegove poruke sa Petrom Lazovićem bile uobičajene praznične čestitke povodom Nove godine, Badnjeg dana i Božića, na koje je odgovarao. Komunikaciju sa Anom Đukanović opisao je kao razmjenu poruka podrške nakon završetka svog mandata.

Prema njegovim riječima, tužilaštvo je tim porukama pokušalo da potkrijepi tvrdnju da je preko Ane Đukanović ostvarivao uticaj na političku vlast, dok je komunikaciju sa Petrom Lazovićem predstavilo kao dokaz njegove navodne uloge u zaštiti pripadnika kriminalne organizacije.

Katnić je osporio i tumačenje prepiski sa novinarima Draškom Đuranovićem, Kaćušom Krsmanović, Tamarom Nikčević, Darkom Šukovićem i Šekijem Radončićem, kao i sa književnikom Miloradom Popovićem. Tvrdi da je SDT te kontakte koristio kako bi dokazalo da je posredstvom njih uticao na medije i javno mnjenje, što tužilaštvo povezuje sa navodnim zadacima kriminalne organizacije.

Ukazao je i da ove komunikacije, kako tvrdi, nijesu predložene u optužnici protiv njega i Zorana Lazovića kao dokazi za navedeni oblik uticaja, iako su ranije korišćene prilikom obrazlaganja osnovane sumnje.

Odbacujući navode o bliskom prijateljstvu sa Zoranom Lazovićem, Katnić je kazao da se poznaju još sa fakulteta, kada su zajedno igrali fudbal, ali da nakon završetka studija 1984. godine nijesu imali neposredne kontakte sve do Lazovićevog dolaska u specijalni policijski tim.

Prema njegovim riječima, nijesu zajedno putovali, bavili se privatnim poslovima, prisustvovali porodičnim okupljanjima i proslavama niti se družili na način koji bi ukazivao na posebno bliske odnose. Dodao je da ne postoji ni zajednička fotografija njega i Zorana ili Petra Lazovića, kao ni fotografija sa članovima njihovih porodica.

„Ja imam povjerenje u košarkaša Jokića, a nijesmo u bliskim odnosima“, kazao je Katnić, objašnjavajući da povjerenje u nekoga ne podrazumijeva i blisko privatno prijateljstvo.

Bivši glavni specijalni tužilac osvrnuo se i na prepisku sa sinom Radanom od 5. januara 2021. godine, koju je tužilaštvo koristilo u postupku privremenog oduzimanja imovine u Barjamovici.

Katnić tvrdi da je tužilac, predstavljajući komunikaciju o izgradnji porodičnih kuća, izostavio poruke u kojima su on i supruga u šaljivom tonu podsjećali sina na obećanje da će se tokom 2021. godine oženiti.

Njegovo izjašnjenje dio je osporavanja dokaza na kojima tužilaštvo zasniva navode o njegovoj ulozi u kriminalnoj organizaciji. Katnić, međutim, insistira da se sadržaj komunikacija tumači u kontekstu u kojem su nastale i odbacuje zaključke koje je SDT iz njih izvelo.