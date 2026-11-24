Još nije poznato ko stoji iza sajber napada, a sumnja se da su kompromitovani i podaci drugih američkih državnih agencija.

Izvor: Kurir

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) i Kancelarija direktora nacionalne obavještajne službe (ODNI) otkrile su da su hakeri prodrli u njihovu računarsku mrežu i došli do dijela podataka koji nisu klasifikovani kao tajni, piše Njujork tajms, pozivajući se na osobe upoznate sa slučajem.

Napad je pogodio mrežu koja se koristi za prikupljanje i analizu obavještajnih podataka iz javno dostupnih izvora, uključujući internet i komercijalne baze podataka.

Za sada nije poznato do kojih su konkretno informacija hakeri došli. Sumnja se da su napadom kompromitovani i podaci drugih američkih državnih agencija.

Iz Kancelarije direktora nacionalne obavještajne službe potvrdili su za Rojters da nije bilo poremećaja u radu ključnih sistema niti sistema koji sadrže povjerljive podatke. CIA nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je za Asošijeted pres da napad nije obuhvatio tajne podatke i da je bezbjednosni propust otklonjen. Za sada nije poznato ko stoji iza hakerskog napada.

Incident je poslednji u nizu bezbjednosnih propusta u računarskim sistemima američkih državnih institucija. Nedavno je prijavljen i bezbjednosni proboj u američkom Ministarstvu poljoprivrede.