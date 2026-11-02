Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata F.F., zbog osnovane sumnje da je počinio produzeno krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U saopštenju se navodi da je F.F. 27.oktobra 2026. godine, u stanu oštećene partnerke u intimnoj vezi I.P., istoj prijetio da će joj poklati djecu i prislonio joj nož uz leđa.

"Dana 30.oktobra 2026.godine osumnjičeni je došao na vrata stana oštećene I.P., stiskao je u predjelu vrata i odgurnuo na zid, usljed čega je oštećena na kratko izgubila svijest i zadobila lake tjelesne povrede. Osumnjičeni je zatim opet prijetio da će joj ubiti djecu, držeći nož nad njenom malodobnom kćerkom koja je spavala. Osumnjičeni je i dana 31.oktobra 2026.godine, ispred stana oštećene I.P. , istoj ponovo uputio prijetnje da će ubiti i nju i djecu, i da će na kraju svi završiti mrtvi, a što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti", rekli su iz podgoričkog ODT-a.

U saopštenju piše i da je osumnjičeni zadržan zbog postojanja opasnosti da ponovi djelo i izvrši djelo kojim prijeti.