Osnovano se sumnja da je maloljetnik uz upotrebu sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, prijetio da će napasti na život i tijelo svoga oca na koji način je ugrozio njegovu sigurnost.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora maloljetniku, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

“Pritvor je predložen jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi, maloljetnik mogao ponoviti djelo”, navedeno je iz ODT Nikšić.

Kako su saopštili, osnovano se sumnja da je maloljetnik uz upotrebu sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, prijetio da će napasti na život i tijelo svoga oca na koji način je ugrozio njegovu sigurnost.