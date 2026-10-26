Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S.Đ, zbog sumnje da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su saopštili iz ODT-a, osumnjičeni je 24. oktobra u popodnevnim časovima, nakon kraće verbalne rasprave, uputio oštećenom M.K. riječi prijeteće sadržine, nakon čega je krenuo u njegovom pravcu, usljed čega je M.K. osjetio strah za sopstveni život i bezbjednost, piše CdM.

Kako su naveli, osumnjičeni je već osuđivan.

“A postoji i opasnost da bi boraveći na slobodi mogao uticati na svjedoke – očevice događaja”, zaključuju iz ODT Podgorica.