Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović osvrnuo se na potragu za Mihailom Nikolajevičem Šabunjinom, osumnjičenim za trostruko ubistvo na strelištu kod Danilovgrada, navodeći da je tokom akcije bilo osoba koje su informacije prosljeđivale organizovanim kriminalnim grup

Izvor: Skupština Crne Gore/F. Burzanović

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović poručio je na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu da vila i zgrada povezane sa Radojem Zvicerom neće služiti za odmor i zabavu državnih funkcionera, već će biti iskorišćene za smještaj policijskih službenika, prenosi RTCG.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović osvrnuo se na potragu za Mihailom Nikolajevičem Šabunjinom, osumnjičenim za trostruko ubistvo na strelištu kod Danilovgrada, navodeći da je tokom akcije bilo osoba koje su informacije prosljeđivale organizovanim kriminalnim grupama.

„Zato smo i procesuirali. Vidim danas pominjemo krtice, nadam se da je ovo javni nalog svim starješinama da vidimo odakle cure podaci neovlašćenim osobama“, kazao je Šćepanović.

Slučaj trostrukog ubistva, višesatna potraga za osumnjičenim i njegov bijeg do Herceg Novog otvorili su niz pitanja o okolnostima zločina i postupanju nadležnih službi. Šabunjin, državljanin Rusije, osumnjičen je da je 31. avgusta na strelištu „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu ubio trojicu zaposlenih. Nakon bjekstva preko Podgorice do Herceg Novog, policija ga je locirala u šumi iznad naselja Topla. Prema navodima iznesenim na sjednici, osumnjičeni je pucao u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo.

Šćepanović je ocijenio da je policija u ovom slučaju postupala besprekorno. Kako je objasnio, prioritet je bio utvrđivanje identiteta počinioca, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

„Sve aktivnosti dok je osoba bila nedostupna bile su usmjerene da utvrdimo o kome se radi. Kada se to utvrdilo, krenula je opsežna potraga. Osoba je kombijem od restorana (u naselju Rogami) otišlo do autobuske stanice, odatle taksi vozilom do Herceg Novog. Tada mi imamo kompletnu obavještajnu i operativnu sliku i dajemo jasne smjernice“, naveo je direktor policije.

Govoreći o imovini oduzetoj od pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, ministar Šaranović istakao je da će država njome upravljati odgovorno i u skladu sa zakonom.

Reagujući na komentar poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića da bi visoki državni funkcioneri mogli da koriste vilu odbjeglog vođe „kavačkog“ klana Radoja Zvicera za ljetnji odmor, kupanje i zabavu, Šaranović je odbacio takvu mogućnost.

Šćepanović je, u međuvremenu, ocijenio da kritike na račun policijskog rukovodstva predstavljaju reakciju na aktivnosti usmjerene protiv organizovanog kriminala. Odbacio je i navode da koristi luksuzni automobil „majbah“, ističući da je vozilo vraćeno nadležnoj policijskoj jedinici, prenosi RTCG.

„I tih sedam-osam dana koliko sam bio u tom vozilu, na insistiranje službe bezbjednosti, mislio sam da nije potrebno. Dakle, direktor se ne bahati. A sva vozila oduzeta od kriminalnih struktura kroz zakonite postupke biće stavljena na raspolaganje Upravi za državnu imovinu“, kazao je Šćepanović.

Dodao je da je, na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Vlada donijela uredbu kojom je omogućeno korišćenje određenih vozila za potrebe štićenih ličnosti tokom perioda blokade imovine.

Šćepanović je govorio i o otkrivanju grupe ukrajinskih državljana u kući na Marezi, navodeći da je policijska akcija bila usmjerena na sprečavanje mogućeg hibridnog djelovanja. Prema njegovim riječima, postojale su indicije da su te osobe namjeravale da uspostave mrežu saradnika među pripadnicima kriminalnih grupa.

„Imali su sofisticiranu opremu za praćenje, što je ukazivalo na mogućnost vršenja teških krivičnih djela, pa smo naložili protjerivanje, a dio tih osoba je procesuiran“, rekao je direktor Uprave policije.

On je naglasio da su borba protiv mafije i suzbijanje organizovanog kriminala postavljeni kao ključni nacionalni prioriteti. Takođe je istakao da se u policiji sprovode mjere za zaštitu profesionalnog integriteta, uz očekivanje da i ostali državni organi dosljedno primjenjuju slične standarde.

Osvrćući se na bezbjednost saobraćaja, Šćepanović je apelovao na donosioce odluka da posebnu pažnju posvete stanju putne infrastrukture i kvalitetu puteva, ukazujući na njihov značaj za ukupnu bezbjednost učesnika u saobraćaju.